Así es como el cerebro humano reproduce los recuerdos durante el descanso en la noche + Seguir en









Según expertos, el hipocampo, tanto en su zona dorsal como ventral, se coordina durante el sueño para "ensayar" y consolidar los recuerdos emocionales.

El estudio se suma a una sólida trayectoria científica que señala a regiones como las cortezas parahipocampal, perirrinal y prefrontal como responsables de codificar la memoria emocional.

Mientras se duerme, el cerebro actúa como un proyector que repite las peores experiencias, un proceso clave para entender por qué lo negativo se queda tan grabado. Científicos franceses demostraron que el hipocampo, tanto en su zona dorsal como ventral, se coordina durante el sueño para "ensayar" y consolidar los recuerdos emocionales. Según este hallazgo publicado en Nature Neuroscience, esta integración de contexto y emoción es lo que da a los eventos aversivos esa ventaja sobre los recuerdos positivos.

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El equipo de investigación encabezado por Gabrielle Girardeau confirmó un hallazgo fundamental sobre la memoria dependiente del sueño. En una entrevista con Medical Xpress, Girardeau explicó que las experiencias emocionales disparan una reactivación de las células nerviosas que recorre el eje del hipocampo por completo. Este fenómeno es el que facilita que el cerebro trabaje la información y consolide lo aprendido durante las horas de sueño.

Esta inferencia se apoya en experimentos realizados con ratas a las que se les implantaron electrodos para registrar la actividad simultánea de muchas neuronas en ambos segmentos del hipocampo.

Cerebro Memoria El análisis posterior reveló que tanto los eventos aversivos como los placenteros quedaban consolidados durante el sueño a través de una actividad coordinada entre el hipocampo dorsal y el hipocampo ventral. ATP

Cómo se ejecutó el proyecto En el experimento, algunas ratas recibieron una leve descarga eléctrica (experiencia negativa) y otras accedieron a una recompensa (experiencia positiva). El análisis posterior reveló que tanto los eventos aversivos como los placenteros quedaban consolidados durante el sueño a través de una actividad coordinada entre el hipocampo dorsal y el hipocampo ventral.

Girardeau detalló que el estudio permitió “utilizar métodos computacionales para analizar la actividad de estas neuronas y examinar cómo se coordinan e interactúan durante el sueño y con qué precisión esta coordinación refleja la experiencia emocional previa”. A lo que agregó, “Descubrimos que la reactivación es más fiel a la experiencia original cuando esta fue negativa. Esto podría explicar la tendencia a recordar mejor los eventos negativos que los positivos”. El estudio se suma a una sólida trayectoria científica que señala a regiones como las cortezas parahipocampal, perirrinal y prefrontal como responsables de codificar la memoria emocional. Un punto de especial interés es la interacción entre el hipocampo dorsal y la amígdala: a pesar de carecer de una conexión anatómica directa, se comprobó que mantienen una comunicación funcional estratégica mientras se duerme, un fenómeno clave para el fortalecimiento de las vivencias pasadas.

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