Así se puede salvar una vida: cómo hacer RCP paso a paso

“Luego de un accidente, aunque no se conozca exactamente la causa, si se percibe que la persona está inconsciente y no respira espontáneamente, hay que iniciar rápidamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP)”, explica el Patricio Rattagan , médico cardiólogo.

“La reanimación cardiopulmonar (RCP) es lo que se debe realizar para mantener el riego y oxigenación de los diferentes órganos y tejidos. Si logramos poner en marcha de nuevo el corazón, la persona que sufrió el paro cardíaco puede seguir con vida. Las posibilidades de supervivencia y la reducción de las lesiones cerebrales siempre son mayores cuando se realiza una reanimación adecuada, aunque ésta se ejecute por parte de alguien que no es personal de salud”, explica el cardiólogo.

Ley 27.159: ¿qué es un desfibrilador y cómo se usa?

La Ley 27.159 expresa en su artículo 11 que: "Se exime de toda responsabilidad civil y penal a la persona que se involucra ante un caso de muerte súbita para hacer RCP".

Se estima que en nuestro país se producen 45 mil muertes súbitas por año, lo que equivale a un argentino muerto cada 15 minutos, según el Ministerio de Salud de la Nación. Por eso es tan importante que la comunidad aprenda RCP.

Por otro lado, tener un desfibrilador es cada espacio público es un eslabón clave que se tiene que dar en la cadena de supervivencia. Tomás Piqueras, CEO del Centro de Servicios Hospitalarios explica cómo funciona: "Un DEA es dispositivo electrónico portátil con capacidad para diagnosticar fibrilación ventricular. El mismo emite la señal de alerta para la aplicación de una descarga eléctrica que restablezca el ritmo cardíaco normal”.

Todo lo que tenés que saber para hacer RCP

Aunque la técnica RCP es mejor aprenderla de forma presencial con profesionales que conozcan la práctica, el Dr. Rattagan, compartió algunos tips que pueden ayudar.

“En el ámbito extra hospitalario primero hay que comprobar que la escena sea segura para tomar contacto con la víctima. Posteriormente, hay que evaluar su estado de consciencia. Lo mejor es arrodillarse a la altura de los hombros de la persona afectada y sacudirlos con cuidado preguntándole en voz alta si se encuentra bien”, especifica el cardiólogo.

"Otra cosa que es muy importante es la búsqueda del pulso carotídeo para comprobar la existencia o no de pulso. Por lo tanto, si la persona no responde, no respira o lo hace con dificultad, hay que quedarse con ella y pedir ayuda. Que alguien llame al sistema de emergencias y, si se dispone, de un DEA, solicitar que lo acerquen al lugar. Inmediatamente se deben iniciar las maniobras de reanimación”, desarrolló el doctor.

En ese mismo momento, hay que ponerla en posición de reanimación de la siguiente manera: