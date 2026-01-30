Chau aburrimiento: los 3 objetos que no pueden faltar en tu bolso de playa este verano

Para jugar entre todos en la playa, estas son las 3 mejores opciones.

Los días en la playa , tomando el sol y mirando al mar, están pensados para bajar un cambio y compartir más tiempo cara a cara. Entre la lona, la reposera y el mate, uno siempre se pregunta: ¿con qué me entretengo sin tener que recurrir al celular ?

Históricamente, los juegos de cartas fueron los preferidos y se adaptaron mejor a los planes de vacaciones. Son chicos, resistentes y se aprenden rápido, una combinación fundamental para sumar al equipaje sin ocupar espacio.

Históricamente, el clásico mazo de cartas fue el fiel compañero de las tardes en la playa. Hoy, hay otras propuestas que ocupan ese lugar y su clave está en el formato : cajas chicas, pocas piezas y consignas fáciles.

El UNO es uno de los favoritos. Su mazo colorido permite que jueguen chicos desde los siete años junto a adultos. Cada jugador recibe siete cartas y el objetivo es quedarse sin ninguna. Además hay que tener cuidad con las cartas especiales , ya que estas cambian el ritmo del juego, saltean turnos e invierten el sentido de la ronda.

Otra opción que es el Pictionary Cartas . Esta versión no necesita el lápiz y el papel, ya que propone adivinar las palabras a partir de imágenes. Las cartas tienen dos niveles, uno pensado para niños y otro para adultos, así que se pueden armar grupos mixtos.

Ni el viento ni la arena los detienen: la clave de su éxito en las vacaciones

Uno de los mayores problemas de los juegos en la playa es el entorno. El viento, la arena y el poco espacio suelen jugar en contra. Por eso los juegos de cartas resuelven ese obstáculo ya que son resistentes y dinámicas.

La tercera opción es la Carrera de Mente Cartas, ya que mantiene el espíritu del conocido juego de preguntas y respuestas, pero en un formato mucho más compacto. No hay fichas ni tablero, solo cartas y un dado especial. Cada respuesta correcta permite que uno sume puntos hasta llegar a la final. Las categorías son variadas y van desde historia y ciencia hasta deportes y espectáculos.

El secreto para que los chicos (y grandes) suelten el celular bajo el sol

Estos juegos logran algo que no siempre es fácil en vacaciones: captar la atención de todos al mismo tiempo. Además, funcionan en cualquier lugar. Se adaptan al auto, al colectivo, a la sombra de una sombrilla o a una tarde junto al río. No requieren internet ni batería, solo ganas de compartir.

Sumar el UNO, Pictionary Cartas o Carrera de Mente Cartas al bolso de playa te garantiza risas, desafíos y momentos divertidos en grupo.