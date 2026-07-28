Chau almohadones en el sillón: la nueva tendencia 2026 para un living más limpio

La decoración apuesta por muebles de líneas simples, tonos neutros y menos accesorios para lograr espacios más amplios y ordenados.

Los decoradores de interiores priorizan las texturas del sillón antes que los almohadones y las mantas.

Durante años, los sillones llenos de almohadones, mantas y accesorios fueron los más habituales en los livings. Sin embargo, en 2026 apareció una nueva tendencia que apuesta por espacios más simples y ordenados.

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La propuesta minimalista propone reducir los objetos, elegir muebles con diseños más limpios y priorizar materiales , colores y texturas que transmitan calma .

La idea es que el sillón pueda destacarse por su propia forma y tamaño, sin necesidad de sobrecargarlo de elementos que interrumpan su estética.

La nueva tendencia de decoración deja atrás la costumbre de llenar el sillón con varios almohadones de diferentes tamaños, colores y estampados.

Durante mucho tiempo, estos accesorios fueron utilizados para aportar calidez y personalidad al ambiente, pero ahora muchos diseñadores de interiores priorizan una estética más limpia , donde el mueble pueda verse sin elementos que tapen su estructura.

El principal motivo del cambio está relacionado con la búsqueda de espacios más ordenados y funcionales, especialmente en livings pequeños.

Así, en lugar de usar varios complementos para modificar la apariencia del lugar, la elección pasa a estar puesta en un sillón de buena calidad, con una forma atractiva y materiales que aporten textura por sí mismos.

La propuesta permite mantener un solo almohadón, elegido cuidadosamente para sumar comodidad o un pequeño detalle de color, pero dejando atrás la idea de acumular varios sobre el asiento y el respaldo.

Otro punto importante es la practicidad. Al tener menos accesorios, la limpieza diaria resulta más sencilla y el espacio se mantiene más organizado.

Cómo elegir el mejor sillón para tu living

Para seguir esta tendencia, la elección del sillón es esencial. Al no depender de almohadones ni mantas para completar la decoración, el mueble debe tener características propias que le permitan destacarse dentro del ambiente.

Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es el tamaño. El asiento debe adaptarse a las dimensiones del living y no ocupar más espacio del necesario. Un modelo demasiado grande puede hacer que la habitación se vea cargada.

También es importante analizar el uso diario que tendrá. Antes de elegirlo, conviene pensar si será utilizado principalmente para mirar televisión, recibir visitas, descansar o compartir momentos en familia. La profundidad del asiento, la altura del respaldo y la firmeza del relleno son factores que influyen en la comodidad.

En cuanto al diseño, la tendencia apunta a muebles de líneas simples, formas suaves y estructuras sin demasiados detalles. Los modelos con respaldo bajo, bases más livianas y terminaciones sobrias se adaptan mejor a esta estética minimalista.

Los colores neutros como beige, blanco roto, gris claro, arena o marrón suave son los más elegidos porque combinan fácilmente.

Texturas que marcan tendencia

Aunque el minimalismo reduce la cantidad de objetos, no significa que los espacios tengan que verse fríos o sin personalidad. En 2026, la clave está en incorporar texturas que aporten calidez sin recargar el ambiente.

Los tejidos naturales son uno de los favoritos. Materiales como el lino, la lana, el algodón y algunas telas con relieve permiten sumar profundidad visual al living sin necesidad de utilizar muchos colores o accesorios.

También ganan espacio las superficies con apariencia artesanal, que aportan una sensación más cálida y cercana. Los tonos tierra, beige, gris y blancos cálidos combinan bien esta propuesta porque mantienen la armonía y permiten que la luz natural tenga mayor protagonismo.

En esta nueva forma de decorar, las texturas pueden aparecer en otros elementos del ambiente, como alfombras, cortinas o muebles auxiliares, siempre buscando mantener un equilibrio. El objetivo es elegir pocos elementos que aporten comodidad y personalidad.