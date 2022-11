Escapada gastronómica: aires de la Patagonia, muy cerca de la ciudad de Buenos Aires

patagonia 2.jpg

“El lugar claramente fue la inspiración para lograr esta carta: inmediatamente me trasladó a la Patagonia, por lo que era inevitable no derivar en entradas, platos, postres y productos de esaregión”, detalla Cafiso. Lo cierto es que truchas, hongos, quesos y ahumados viajan desde allí, mientras que variantes orgánicas llegan junto a productores locales. “La pesca fresca viene en el día, tres veces por semana, a excepción del pulpo que proviene de Chile. Tanto en la panificación como en la pastelería optamos por usar harinas y azúcar orgánicas, evitando conservantes que no sean naturales”, suma Emiliano.

Los recomendados

El Gigot de cordero patagónico, el rack -que son las costillas- y los ravioles; la pesca -que sale descamada y entera, para dos personas, y es trinchada en la mesa-; el risotto de hongos -de pino ahumado y morilla-; y una Crème de americana y vainilla.

El espacio se descubre inmerso en la naturaleza, con más de tres mil ejemplares de árboles que superan el cuarto de siglo: Robles Europeos (100 años), Eucapyptus Saligna (50 años), Cipreses Leylandi y Calvos (40 años), Cedro Azul (40 años), Álamos Plateados (30 años), Pinos Araucaria (30 años), Acer Amarillos (30 años) y Ceibos (25 años).

Una edificación que alterna piedra y madera abre sus puertas a una planta vidriada, que invita a sentarse en el salón al tiempo que también deja ver la posibilidad de visitar la terraza. Los livings cercanos a la barra se presentan como una opción más distendida pero igual de tentadora, con los aires sureños merodeando cada rincón.

patagonia 3.jpg

Y a sólo metros del restó, aparecen los Juegos del Bosque: un entorno creado especialmente para que los niños puedan utilizar de manera gratuita. Después de compartir un excelente almuerzo en familia, un merecido descanso para los adultos y diversión asegurada para los más pequeños, quienes tendrán un encargado de supervisarlos.

Ubicación: Ruta Prov. 28 - Km 5,8 - Pilar, Buenos Aires.

Tarjeta Blue Vip: Con cada visita a Terrazas al Lago Resto, Grill & Bar, se entrega la tarjeta Blue Vip que otorga un 10% de descuento en comidas, postres y bebidas, además de ser combinable con otras promociones que se encuentren vigentes.