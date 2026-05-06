El Premier Pádel P1 regresa a Buenos Aires con una puesta inédita en el Obelisco + Seguir en









El torneo más destacado del circuito mundial se disputará en Parque Roca con récord de parejas y sumará exhibiciones en pleno centro porteño

El mejor pádel del mundo viene a Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires volverá a convertirse en epicentro del pádel internacional con una nueva edición del Buenos Aires Premier Pádel P1, que se desarrollará del 11 al 17 de mayo en Parque Roca, en Villa Soldati. El certamen contará con la participación de 89 parejas, marcando un récord histórico, y tendrá como atractivo especial una cancha montada en el Obelisco, donde se realizarán partidos de exhibición.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Luego de sus primeras ediciones en Mendoza y Mar del Plata, el torneo llegó en 2025 a la capital y dejó una marca imborrable: más de 16 mil espectadores colmaron el estadio Mary Terán de Weiss durante las semifinales, estableciendo un récord mundial de asistencia en un evento de pádel. Con ese antecedente, la edición 2026 se perfila como una de las fechas más relevantes del calendario deportivo.

El crecimiento de este deporte, que combina potencia, precisión y estrategia, se refleja también en la propuesta integral del evento. Además de los partidos, habrá espacios gastronómicos, activaciones y opciones de entretenimiento pensadas para toda la familia.

“Este torneo es una verdadera fiesta para los fanáticos del pádel y para toda la Ciudad, que sigue consolidándose como Capital Mundial del Deporte”, destacó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien además remarcó la importancia de atraer eventos internacionales de primer nivel.

Pádel en CABA: un escenario múltiple para un evento global La competencia se desarrollará en ocho canchas: la principal estará ubicada en el estadio Mary Terán de Weiss, mientras que otras tres se instalarán en el Pabellón América del Parque Olímpico. A su vez, el Pabellón África contará con cuatro canchas destinadas a entrenamientos.

Las jornadas clasificatorias (Qualy) se disputarán el 10 y 11 de mayo con entrada libre y gratuita. Ese mismo lunes, a las 13.30, el Obelisco será sede de una exhibición con algunas de las máximas figuras del circuito. padel Las jornadas clasificatorias (Qualy) se disputarán el 10 y 11 de mayo con entrada libre y gratuita. Ese mismo lunes, a las 13.30, el Obelisco será sede de una exhibición con algunas de las máximas figuras del circuito. El secretario de Deportes porteño, Fabián “Chino” Turnes, subrayó el impacto del evento al señalar que “el torneo sigue creciendo año a año, con récord de público y de participación, consolidando a Buenos Aires como referencia del deporte internacional”. Entre los principales protagonistas estarán figuras de primer nivel como Agustín Tapia y Arturo Coello, líderes del ranking mundial, junto a Alejandro Galán, Federico Chingotto y Juan Lebrón. En el cuadro femenino se destacan Delfina Brea Senesi, Gemma Triay Pons, Beatriz González Fernández, Paula Josemaría Martín y Ariana Sánchez Fallada. En cuanto al Ranking Race 2026, la disputa es muy reñida tanto en el circuito masculino como en el femenino, lo que anticipa una competencia de alto nivel en todas las instancias. Las entradas para el torneo ya están disponibles a través de Ticketek. El circuito Premier Pádel, organizado por Qatar Sports Investments junto a la Federación Internacional de Pádel (FIP), continúa su expansión global con 25 torneos en 17 países durante la temporada 2026. Con presencia en más de 244 ciudades y transmisiones en los seis continentes, el tour se consolida como el principal impulsor del crecimiento del pádel a nivel mundial y pieza clave en su proyección olímpica.