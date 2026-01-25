Cocina rioplatense y hospitalidad clásica en el creciente polo gastronómico de Puerto Retiro + Seguir en









En el corazón de Puerto Retiro, Áncora combina cocina rioplatense, tradición portuaria y una propuesta pensada para acompañar el ritmo cotidiano de un barrio en plena transformación.

Áncora, el restaurante del Grupo Aldo's junto al Almarena Meliá Puerto Retiro, propone una cocina de raíz rioplatense en un entorno urbano en expansión.

En una Buenos Aires que sigue redefiniendo su mapa gastronómico al ritmo del desarrollo urbano, Puerto Retiro comienza a consolidarse como un nuevo polo de interés. En ese contexto, Áncora, el restaurante del Grupo Aldo’s en alianza con Almarena Meliá, apuesta por una combinación de cocina rioplatense, identidad portuaria y hospitalidad clásica, pensada para acompañar el pulso cotidiano de un barrio en plena expansión.

Ubicado en el Pasaje Pedro Zanni, a metros del puerto y junto al Almarena Meliá Puerto Retiro, Áncora se integra a un entorno que suma oficinas, estudios creativos y nuevos desarrollos inmobiliarios. Su nombre —que en italiano significa ancla— funciona como una declaración de principios: un espacio concebido como refugio, punto de encuentro y pausa necesaria en medio del movimiento constante de la ciudad.

Una carta que celebra la tradición rioplatense ANCORA papardelles La propuesta gastronómica se apoya en la cocina rioplatense como eje identitario, entendida como un patrimonio compartido entre Buenos Aires y Montevideo, atravesado por influencias criollas, españolas e italianas. Bajo la dirección de los chefs Ana Ortuño, Leo Azulay y Fabrizio Drommi, la carta combina respeto por las recetas tradicionales con una actualización permanente que acompaña la evolución del proyecto.

Entre los clásicos que ya funcionan como sello de la casa se destacan la pascualina de masa artesanal finísima, laminada a mano, los pappardelle caseros con estofado y el tradicional sándwich de chivito uruguayo, robusto y fiel a su origen.

En paralelo, el menú suma nuevas propuestas que amplían el abanico de sabores sin perder coherencia. Entre las entradas sobresale la burrata con tomates reliquia y aceite de albahaca, mientras que en los principales se lucen el matambre de cerdo con morrones y cebollas asadas y los ravioles de ricota con salsa de tomates asados, que refuerzan el perfil casero y reconfortante de la cocina. La sección de sándwiches incorpora una hamburguesa con queso, tomate y mayonesa casera, y las opciones más livianas incluyen una ensalada de quinoa con tomates asados, palta, huevo y avellanas. Para el cierre dulce, un clásico infalible: queso cuartirolo con dulce casero de batata, en sintonía con la impronta tradicional del restaurante.

ancora chivito 2 Desde las primeras horas del día, Áncora acompaña distintos momentos de consumo. El desayuno ofrece medialunas rellenas, tostadas con mermeladas artesanales y yogur casero con frutas y granola. Al mediodía, un menú ejecutivo de rotación semanal propone combinaciones flexibles, mientras que por la noche la carta completa se mantiene disponible, consolidando al restaurante como una opción versátil y constante dentro del nuevo mapa gastronómico de la ciudad. Dirección: Comodoro Pedro Zanni 351, Puerto Retiro. ANCORA mousse