En tiempos en que el turismo de bienestar gana terreno, prácticas como los “baños de bosque” empujan a buscar destinos donde la naturaleza marque el ritmo. En el sur de Tucumán, un pueblo fuera del circuito masivo combina agua dulce, senderos y calma serrana, ideal para una escapada de verano.
La joya de Tucumán que enamora a sus visitantes con una impactante cascada y un bosque energético
Cascadas, senderos y un entorno serrano convierten a este rincón del sur tucumano en una opción distinta para disfrutar el turismo de naturaleza en verano.
Lejos del ruido urbano, Villa Batiruana creció al calor de una obra clave para la región: el dique Escaba. Con cerros alrededor, vegetación nativa y cursos de agua que atraviesan el paisaje, el lugar se volvió un oasis para quienes quieren caminar, refrescarse y conectar con costumbres locales.
Dónde se ubica Villa Batiruana
Villa Batiruana se ubica en el sur de la provincia de Tucumán, dentro del departamento de La Cocha. Queda a unos 125 kilómetros de San Miguel de Tucumán y se llega únicamente por vía terrestre.
El entorno es serrano, con caminos de montaña y vistas que acompañan gran parte del recorrido. Esa ubicación, alejada del movimiento turístico más intenso, explica por qué suele atraer a quienes priorizan tranquilidad y paisajes.
Qué se puede hacer en Villa Batiruana
Las propuestas se organizan alrededor de la naturaleza y del ritmo sereno del pueblo. Uno de los paseos más buscados es el Bosque Energético, un sendero simple que atraviesa zonas arboladas y se presta para caminatas suaves, contemplación y descanso al aire libre.
Otro imán del destino son las cascadas del río Marpa, mencionadas entre los puntos más lindos del área. En verano, muchos visitantes eligen acercarse para sentir el agua, mirar el marco serrano y aprovechar sectores habilitados para refrescarse.
A eso se suman balnearios naturales y piletas que se forman con el curso del río. En días de mucho calor, se vuelven una alternativa ideal para pasar horas sin apuro, entre sombra y agua dulce.
La experiencia también incluye el costado cultural: durante el año, y con más fuerza en temporada estival, se organizan peñas folclóricas, encuentros comunitarios y propuestas gastronómicas. Es una forma de conocer sabores regionales y el pulso cotidiano de la zona.
Cómo ir hasta Villa Batiruana
Para llegar, el primer tramo va hasta San Miguel de Tucumán. Desde ahí, se toma la Ruta Nacional 38 hacia el sur, en dirección a Juan Bautista Alberdi.
Luego se continúa por la Ruta Escaba, que conduce hasta un camino de tierra señalizado y en ascenso. Ese último tramo marca la entrada a la localidad y regala postales panorámicas del paisaje serrano.
