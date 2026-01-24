Riesgo país en América Latina: el lugar que ocupa la Argentina y la distancia con los países líderes

En el país bajó 39 punto básicos. Sin embargo, aún se encuentra lejos de los primeros lugares.

El riesgo país es una de las variables que preocupa a varios países de Latinoamérica.

El riesgo país de la Argentina profundizó su sendero descendente durante la última semana y bajó 39 puntos básicos , hasta ubicarse en 527 unidades , con el impulso de la mejora en el desempeño de los bonos soberanos . Se trató del valor más bajo en más de siete años y medio , aunque el país todavía se mantuvo lejos de los primeros lugares del ranking latinoamericano .

El indicador, elaborado por JP Morgan , mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos locales y los títulos del Tesoro de Estados Unidos , considerados el activo de menor riesgo a nivel global. Cuanto mayor es esa brecha, mayor es la percepción de incumplimiento y más costoso resulta el acceso al financiamiento externo.

Con los valores actuales, una eventual emisión de deuda argentina debería ofrecer tasas cercanas a entre 9% y 9,27% anual , un rendimiento que el equipo económico considera poco atractivo para volver al mercado voluntario de crédito.

En la comparación regional, la Argentina se ubicó entre los países con indicadores más elevados. Solo Bolivia , con 546 puntos , y Belice , con 1.207 , registraron cifras superiores, muy por debajo del caso extremo de Venezuela , donde el riesgo país ascendió a 9.625 unidades .

El promedio regional se ubicó en 291 puntos , lo que dejó en evidencia la brecha que aún separa a la economía argentina del resto de América Latina.

El ranking completo quedó conformado de la siguiente manera:

Uruguay : 70

Chile: 87

Paraguay: 112

Jamaica: 125

Perú: 128

Guatemala: 142

Costa Rica: 153

Panamá: 163

República Dominicana: 168

Brasil : 186

Honduras: 202

Trinidad y Tobago: 204

México: 222

Colombia: 260

Barbados: 276

El Salvador: 304

Ecuador: 454

Argentina : 527

Bolivia: 546

Belice: 1.207

Venezuela: 9.625

De este modo, la Argentina quedó a 457 puntos de Uruguay, el país con menor riesgo soberano de la región.

Los países mejor posicionados

Uruguay, Chile y Paraguay lideraron el ranking regional, con niveles de riesgo significativamente bajos. A ellos se sumaron Jamaica, Perú, Costa Rica y Panamá, todos con registros inferiores al promedio latinoamericano.

También Brasil, Honduras, Trinidad y Tobago y México mostraron indicadores más favorables que la Argentina, reflejando mejores condiciones de estabilidad macroeconómica y mayor confianza de los inversores internacionales.

En un escalón intermedio se ubicaron Colombia, Barbados, El Salvador y Ecuador, mientras que Belice y, especialmente, Venezuela quedaron como casos atípicos por la magnitud de sus registros.

Yamandú orsi.jpg Uruguay, Chile y Paraguay lideraron el ranking regional.

Al analizar la evolución reciente, el riesgo país argentino se comprimió de manera significativa desde las elecciones legislativas. Desde la asunción de Javier Milei en la Casa Rosada, el indicador se redujo en cerca de 1.400 puntos, y si se toma como referencia noviembre de 2023, cuando el actual presidente resultó electo, la baja acumulada alcanzó aproximadamente 1.900 unidades.

Este descenso fue interpretado por el mercado como una señal de mayor previsibilidad macroeconómica y disciplina fiscal, aunque todavía insuficiente para ubicar al país entre los de menor riesgo de la región.

Reservas, bonos y compras de dólares

Uno de los factores que explicó la mejora del indicador fue el incremento de las reservas internacionales brutas del Banco Central, que alcanzaron su nivel más alto desde septiembre de 2021. A esto se sumó una mayor demanda por los bonos soberanos en dólares, que mejoraron su cotización tras el pago de amortizaciones y vencimientos por u$s 4.200 millones realizado el 9 de enero.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 15 ruedas consecutivas con compras de divisas, tanto dentro como fuera del Mercado Libre de Cambios (MLC). En la última jornada, adquirió u$s 75 millones, lo que llevó el saldo semanal a u$s 291 millones.

Desde el inicio de este ciclo comprador, a comienzos de mes, la autoridad monetaria acumuló u$s 978 millones, mientras que las reservas brutas subieron a u$s 45.561 millones, con un incremento diario de u$s 162 millones, un nivel que no se observaba desde hace más de tres años.

El repunte del precio internacional del oro también contribuyó al fortalecimiento de las reservas. El BCRA posee cerca de 1,98 millones de onzas troy, cuyo valor se aproximó a los u$s 5.000 por unidad en la última jornada.

Este proceso de acumulación respondió, entre otros factores, al aumento en la liquidación de exportaciones agrícolas y a la colocación de deuda por parte de empresas privadas, que ampliaron la oferta de dólares en el mercado local.

Según estimaciones oficiales, la compra de divisas durante 2026 podría ubicarse entre u$s 10.000 millones y u$s 17.000 millones, en función de la evolución de la remonetización de la economía. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, sostuvo que la continuidad de este proceso dependerá de la demanda de pesos y del ingreso sostenido de dólares al sistema financiero.