El humo como lenguaje en una nueva parrilla urbana de Palermo

FOGA propone una experiencia centrada en técnicas de ahumado, cortes de larga cocción y una puesta en escena que combina tradición argentina con métodos del barbecue, en una casona restaurada del corazón de Palermo.

FOGA se ubica en Honduras 5098, Palermo.

Ubicado en la esquina de Thames y Honduras, FOGA se suma a la escena gastronómica porteña como una parrilla especializada en ahumados, donde el humo no es solo una técnica, sino un eje conceptual que atraviesa toda la iniciativa. En una casona tradicional de tres pisos restaurada, la propuesta amalgama cocina, ambientación y servicio en torno a un mismo hilo conductor: el trabajo paciente del fuego y la cocción indirecta.

La distribución del espacio acompaña esa lógica. El Patio, con mesas de madera y cocina a la vista, permite observar los ahumadores en funcionamiento, mientras que los salones interiores combinan boxes de cuero, mesas amplias y una iluminación que favorece el ritmo relajado de la comida. El entrepiso ofrece un ámbito más reservado para reuniones o celebraciones, y en el nivel superior, la terraza suma un espacio especialmente pensado para el tardeo, con una carta propia de tapas y cocktails que invita a disfrutar del atardecer copa en mano.

El corazón operativo de FOGA es su ahumador de doble cámara con ocho parrillas, que permite trabajar distintos productos a temperaturas controladas durante más de 12 horas. La técnica se apoya en un blend propio de leñas —espinillo, quebracho blanco, manzano y cerezo— con una proporción pensada para lograr un humo persistente pero aromático. Este enfoque, que toma elementos de la charcutería y del barbecue, busca desarrollar estructura, sabor y textura en cada etapa del proceso.

FOGA_884 La experiencia comienza con un vermut de cortesía y una panera de elaboración propia con grisines y dips de salsas caseras, un gesto que marca el tono del servicio. Desde allí, la carta despliega especialidades como ribs, brisket de más de 14 horas de cocción y vacío ahumado, junto a cortes clásicos al grill como entraña, bife de chorizo y asado banderita.

Entre las entradas se recomiendan la tortilla FOGA con carne ahumada, las mollejas crocantes con salsas caseras y la panceta glaseada en sweet chili. El apartado de entrepanes suma opciones como pulled pork en pan de boniato y burger de roast beef. En los principales, la costilla ahumada con papas fritas aparece como uno de los platos más representativos de la casa.

FOGA_ fachada_25 La propuesta se completa con alternativas vegetarianas —humita cremosa, panuozzo de berenjena o sopa de cabutia al rescoldo— y una sección de postres con flan casero, panqueque de dulce de leche y mousse de chocolate. Acompaña una cava a la vista con más de 300 etiquetas de vinos y una barra con cócteles clásicos y de autor, pensados para integrarse a la lógica del humo y el fuego. Con una identidad clara, FOGA se posiciona como un nuevo punto de referencia para quienes buscan carnes ahumadas y sabores trabajados a fuego lento, en pleno Palermo. Una experiencia donde el tiempo, el humo y la cocina marcan el ritmo de cada visita. FOGA se ubica en Honduras 5098, Palermo.

