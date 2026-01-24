Exportaciones récord para el campo, que registró un crecimiento exponencial de su producción en 2025 + Seguir en









Distintos organismos coinciden en el salto de rendimiento de la agroindustria el pasado año, pero piden observar la importación de maquinarias.

La expectativa 2026 vuelve a estar puesta en los granos, las harinas y los aceites.

Mientras observa con cautela el pronóstico de estrés térmico en un período sensible de la campaña agrícola 2025/2026, el sector agroindustrial celebra el rendimiento del 2025: el salto interanual del 12% en cantidad de exportación permitieron alcanzar la cifra récord de 115,41 millones de toneladas. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, las exportaciones totalizaron ingresos por u$s50.549 millones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El buen desempeño del agro tiene correlato en el récord histórico que registró la Bolsa de Comercio de Rosario, en su registro de la producción de la cadena agropecuaria 2025. En ese marco, se expresó un crecimiento mensual del 1,7% en diciembre (con exportaciones totales por u$s4.062 millones) en comparación con noviembre, y se alcanzó una suba interanual del 11,3%. En contrapartida, se registró un achicamiento de más de 5 millones de toneladas de las importaciones de soja sin perjudicar la oferta para molienda.

El valor de las ventas externas también atravesó un aumento en los ingresos de u$s4.286 millones en 2025, lo que implica un 9,3% en comparación a las exportaciones del 2024. En ese sentido, se destacó que en el último año se alcanzó el récord de volumen embarcado de granos y aceites y el segundo mayor registro de embarques de productos agroindustriales.

Otro estudio que coincide con este escenario proviene del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que detalló que la exportación de granos (soja, trigo, maíz), sus derivados (harina, aceite) y las ventas de carne vacuna representaron la mayor parte del crecimiento de las ventas al exterior, fuertemente impulsadas por la eliminación temporal de las retenciones al complejo sojero.

Sin embargo, un informe del Instituto para el Desarrollo Agroindustrial Argentino (IDAA) expone una advertencia en torno a las importaciones pulverizadoras autopropulsadas, que se duplicaron respecto de 2024 y quintuplicaron el promedio anual del período 2020/2023. El 91% de esas compras provienen de la industria brasileña.

La cosecha récord de trigo evitó la caída de la economía en diciembre Luego de sufrir en noviembre su segunda caída mensual consecutiva, en el último mes del año la economía parece haber arrojado un repunte, de acuerdo con las primeras estimaciones privadas. Sin embargo, la mejora habría sido causada exclusivamente por la cosecha récord de trigo. CAMPO AGRO COSECHA TRIGO El trigo continúa siendo una de las cosechas de mejor rendimiento en el país. Depositphotos En términos interanuales la economía arrojó su primera variación negativa en 14 meses al retroceder también un 0,3%. La contracción fue explicada fundamentalmente por los derrumbes en la industria manufacturera (-8,2%) y el comercio (-6,4%), mientras que la pesca fue el sector de mayor desplome (-25%). Por el contrario, la intermediación financiera, el agro y petróleo y minería fueron los tres rubros que mejor performance anual exhibieron. Esta heterogeneidad sectorial volvió a observarse en diciembre, según estimó la consultora Equilibra. La entidad adelantó una mejora del EMAE en el último mes del año, del 0,3% mensual y del 1% interanual. Gonzalo Carrera, economista de la consultora, explicó que "la gran cosecha de trigo (récord histórico) salvaría a la actividad de diciembre, que se encaminaba a caer por tercer mes consecutivo". "El EMAE sin agro nos da una baja del 0,7% mensual y del 1% interanual", detalló. Los cálculos de Equilibra mostraron que el agro se disparó 28% contra diciembre de 2024 y 10,5% versus noviembre de 2025. De este modo, la actividad económica habría cerrado 2025 con un crecimiento acumulado del 4,2%.

Temas Campo

Agroindustria

Exportaciones