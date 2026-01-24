Un intendente de La Pampa murió tras un accidente con un camión en la ruta

El hecho ocurrió este sábado por la madrugada. El funcionario viajaba junto a su pareja y sus dos hijos, que no sufrieron lesiones graves.

El intendente de Quehué, La Pampa , Nazareno Cruz Otamendi, murió este sábado por la mañana como consecuencia de un accidente en el kilómetro 265 de la ruta provincial 18. En detalle, el funcionario estaba a bordo de su camioneta Fiat Strada, cuando el hidráulico de un camión se desprendió en impactó contra el asiento del conductor.

Cruz y otros dos vehículos con amigos viajaban rumbo a la costa atlántica, según consignó el medio local La Arena. En la camioneta que manejaba el funcionario también se encontraban su esposa y sus dos hijos, que no sufrieron lesiones graves.

Según las primeras reconstrucciones, el trágico hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana, cuando un camión grúa pasó cerca de la camioneta conducida por Cruz. El vehículo más grande circulaba en sentido contrario y, cuando pasó junto a la Fiat Strada del Intendente, se le desprendió uno de los hidráulicos laterales.

El objeto golpeó contra el asfalto y luego impactó directamente contra el asiento del conductor, lo que produjo el fallecimiento del funcionario. Luego, siguió trayecto e impactó contra el techo del vehículo que venía detrás.

En ese instante, la pareja de Cruz logró tomar el control de la camioneta y manejarla hacia la banquina . Los integrantes del auto fueron trasladados al Hospital de General Acha.

La reacción del arco político

Las expresiones de pesar por el fallecimiento del intendente de Quehué se multiplicaron en las últimas horas entre dirigentes provinciales y nacionales de La Pampa, que utilizaron principalmente las redes sociales para manifestar su acompañamiento a la familia y a la comunidad local.

El gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, fue uno de los primeros en pronunciarse públicamente. A través de un mensaje difundido en sus cuentas oficiales, destacó el impacto de la pérdida y el acompañamiento institucional del Ejecutivo provincial.

“Mi más profundo pesar por el fallecimiento del intendente de Quehué, Nazareno Cruz Otamendi. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, a sus afectos y a toda la comunidad de Quehué, que atraviesa hoy un momento de profundo dolor. En nombre del gobierno de La Pampa, enviamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos a su pueblo en este difícil momento”, escribió.

En la misma línea se expresó el senador nacional por La Pampa, Daniel Kroneberger, quien también recurrió a las redes para despedir al jefe comunal. “Despedimos con dolor a Nazareno Otamendi, intendente de Quehué. Un abrazo sentido para su familia, sus afectos y para toda la comunidad de Quehué en estas horas de tristeza. Mi acompañamiento y mis condolencias“, publicó.

También se pronunció el diputado provincial Francisco Torroba, quien expresó el pesar del espacio político al que pertenece. “El Comité Provincia lamenta profundamente el fallecimiento de Nazareno Otamendi, intendente de Quehué. Acompañamos a su familia, amigos y a toda la comunidad de Quehué en este doloroso momento”, afirmó.