Por qué es tan importante el agua para el corazón y cuánta deberías tomar por día + Seguir en









Con el verano y las altas temperaturas es aún más importante hidratarse bien. Descubrí cómo lograrlo.

En el verano es aún más importante estar hidratados y hay que tomar más agua. Imagen: Freepik

En verano, la hidratación se vuelve una necesidad diaria para que el organismo funcione de manera óptima. El agua asegura que los procesos fisiológicos como la regulación de la temperatura corporal y el transporte de nutrientes se mantengan efectivos. Durante épocas de calor extremo, el cuerpo pierde más líquido del que recibe y esto puede afectar varias funciones vitales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La pérdida de agua por sudoración, respiración o simples actividades cotidianas puede pasar desapercibida, pero tiene un impacto acumulativo que se refleja en el rendimiento físico y el bienestar general. Tomar agua con frecuencia, sin esperar a tener sed, ayuda a mantener energías y evitar síntomas relacionados con deshidratación.

Tomar agua En el verano es importante tomar más agua que cuando las temperaturas son más bajas. Imagen: Freepik La importancia de tomar agua para el corazón El agua juega un rol esencial en la salud cardiovascular, especialmente cuando las temperaturas aumentan y el cuerpo lucha por mantener su equilibrio interno. Una hidratación adecuada contribuye a mantener el volumen sanguíneo y el funcionamiento eficiente del corazón, ayudando así al transporte de oxígeno y nutrientes a todos los órganos.

Cuando el cuerpo se deshidrata, el volumen de sangre puede disminuir, lo que obliga al corazón a trabajar más para compensar esa falta de fluido. Esto puede influir en la presión arterial y generar tanto hipotensión como hipertensión según la respuesta del organismo.

Cuál es la cantidad de agua que hay que tomar por día No existe una cifra precisa única que sirva para todas las personas, pero hay recomendaciones generales basadas en estudios y guías de instituciones científicas. Para adultos, se sugiere que los hombres consuman alrededor de 3,7 litros diarios de líquidos y las mujeres 2,7 litros, considerando no solo el agua como bebida sino también la que proviene de alimentos y otras bebidas.

En días de calor intenso o cuando se realiza actividad física al aire libre, esa cantidad puede requerir un ajuste al alza para compensar la mayor pérdida de líquido por sudoración. Escuchar los mecanismos naturales del cuerpo y prestar atención a señales como la sed o el color de la orina ayuda a calibrar la ingesta. Hidratarse Sobre todo en caso de hacer ejercicio, es vital estar bien hidratados. Y más en verano. Imagen: Freepik Otras bebidas que benefician el sistema cardiovascular Además del agua, algunas bebidas pueden aportar compuestos que favorecen el cuidado del corazón. Por ejemplo, el té de hibisco es conocido por sus efectos antioxidantes y por ayudar a reducir tanto la presión sistólica como diastólica. El jugo de granada, rico en polifenoles y potasio, y el jugo de remolacha, con nitratos que se transforman en óxido nítrico para relajar los vasos sanguíneos, son otras opciones que pueden sumarse dentro de una dieta equilibrada que complemente la hidratación diaria.

Temas verano