¿Cuántas horas de tiempo libre se necesitan para alcanzar la felicidad?

¿Cómo afecta el tiempo libre a la felicidad de las personas?

Compartir momentos con amigos y seres queridos aumenta la felicidad.

La investigación titulada Having Too Little or Too Much Time Is Linked to Lower Subjective Well-Being (Tener muy poco o mucho tiempo está relacionado con el bienestar subjetivo), fue realizada a partir del seguimiento detallado durante 24 horas de más de 35 mil ciudadanos estadounidenses. De esta manera, los estudiosos pudieron determinar las actividades que realizaron en el día, cuánto tiempo libre dispusieron y las repercusiones en su estado de ánimo.