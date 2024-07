"Quiet Ambition", la novedosa actitud que desafía a los líderes de empresas

Sofía vino a mi consultora desesperada. Tenía la oportunidad laboral “de su vida”: mucho dinero, un puesto de liderazgo regional en tecnología, estatus social, auto, prepaga, bonos, etc. La familia estaba orgullosa, alentando el ascenso de la joven. Pero ella no lo quería y había entrado en una crisis de pánico."No quiero pasar toda mi vida trabajando en una oficina full life", dijo llorando. "Quiero tener tiempo para disfrutar de mi familia y amigos, y para viajar por el mundo. Amo trabajar para la tecnología con impacto positivo en la sociedad, el problema son las empresas y sus formatos que me ahogan. No quiero terminar como mis padres: con dinero, juntos e infelices, aparentando y ostentando la nada. Solo quiero vivir de lo que me gusta y puedo hacerlo".