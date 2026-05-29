A minutos del centro: el rincón poco conocido de Mendoza ideal para conectar con la naturaleza

Muy cerca de la ciudad, este lugar consigue maravillar a sus visitantes debido a su imponente entorno natural.

Mendoza suele ser una de las opciones más elegidas por el turismo nacional e internacional , ya que cuenta con varios rincones de entorno natural imponente. Pero la capital también tiene lo suyo más allá del centro, sin necesidad de realizar un gran recorrido para llegar.

Mientras otras opciones requieren traslados largos y obligan a cambiar el alojamiento para visitarlas, este sitio se destaca por dos cosas: la posibilidad de tener contacto con la naturaleza y la historia de la provincia , y un viaje corto para disfrutarlo sin grandes cambios en la logística.

Cerca de la Ciudad de Mendoza, este lugar es una de las grandes atracciones de la provincia.

Divisadero Largo se ubica en la provincia de Mendoza, a unos 8 kilómetros del microcentro de la Ciudad de Mendoza. La reserva está sobre la Ruta Provincial 99 , en el Circuito Papagayos, una zona cercana a la parte baja que aparece antes de la montaña.

El sitio tiene una superficie de 492 hectáreas y forma parte de las áreas naturales protegidas de la provincia. Una de sus zonas más altas es el Cerro Divisadero, que supera los 1.200 metros de altura y permite ver parte de la ciudad desde un punto abierto del paisaje mendocino.

Qué se puede hacer en Divisadero Largo

En Divisadero Largo se pueden hacer caminatas por senderos habilitados dentro de la reserva. Los recorridos permiten atravesar sectores con rocas antiguas, quebradas secas y vistas amplias del paisaje cercano a la Ciudad de Mendoza, sin tener que hacer un gran recorrido como sucede con otros puntos de la provincia.

Uno de los mayores atractivos del lugar está en sus formaciones rocosas, donde se observan rastros de una historia natural de más de 200 millones de años. También hay restos fósiles, señales de antiguos asentamientos y marcas de una antigua actividad minera, algo que vincula a los visitantes con la historia del lugar.

La reserva cuenta con distintos recorridos para caminar. Hay un paseo ambiental de unos 30 minutos, un circuito corto de 1 a 2 horas, un circuito medio de 2 a 3 horas y un circuito largo de 3 a 5 horas.

Durante la visita también se puede observar vegetación típica de la zona, como algarrobos, chañares y cactus. La fauna del área también es otro de sus atractivos, ya que aparecen zorros grises, zorros colorados, jotes, martinetas, águilas moras y aguiluchos. Si bien no el hecho de ir no garantiza que puedan ser observados, algunos afortunados consiguen poder observarlos en su hábitat natural y llevarse postales únicas.

Embed - Divisadero Largo de la Mendoza Ciudad

Cómo ir hasta Divisadero Largo

Para llegar hasta Divisadero Largo desde la Ciudad de Mendoza hay que tomar la Ruta Provincial 99, conocida como Circuito Papagayos. El acceso está a unos 50 metros del paredón del dique Papagayos, donde se encuentra el desvío hacia el oeste por un camino interno.

Desde ese desvío se avanza unos 700 metros hasta la seccional de guardaparques, que funciona como punto de ingreso a la reserva. La ubicación queda pasando la zona de La Favorita, en un trayecto corto desde el centro mendocino y dentro del área cercana a la capital provincial.