Día de la Hamburguesa: clásicos, veggies y exóticos en un solo recorrido por Buenos Aires

Todo servido en un pan de papa esponjoso, con crujientes chips de papa. El cóctel sugerido para maridar es el The Sazerac , que combina rye whiskey Rittenhouse, almíbar, bitters Peychaud’s y un dejo de absenta.

Mixtape - JAPO BURGER (1).jpg En Mixtape, cada hamburguesa suena tan bien como se saborea.

El entorno (una terraza íntima con estética retrofuturista, luces cálidas y una cabina de vinilos activa) completa la experiencia de este listening bar donde cada detalle cuenta.

PUNTO MONA

En la renovada propuesta de Punto Mona (el restobar de Mona Gallosi en Chacarita) presenta una creación que celebra la cocina vegetal con identidad propia: la nueva hamburguesa de hongos. Creada junto al chef Federico Nudelman, combina sabores y técnicas contemporáneas.

Punto Mona - hamb de hongos (23).jpeg Dirección: Fraga 93, Chacarita.

El medallón, tierno y lleno de sabor, se elabora con una mezcla de gírgolas, portobellos y champiñones, acompañado por mermelada de tomate artesanal, alioli suave, cebolla crocante y rúcula fresca. Se sirve en pan de papa aireado, con papas fritas doradas y crujientes. El cóctel ideal para maridar es el Muy Chill, con gin Bosque Nativo, sidra seca Pulku, piña, cacao y limón. En un espacio que mezcla lo industrial con lo sofisticado (barra iluminada, vegetación abundante y música en vinilo), Punto Mona propone una experiencia integral.

BULEBAR

Ubicado en pleno corazón gastronómico de Saavedra, Bulebar despliega una carta de hamburguesas pensada para satisfacer todos los gustos: carnívoras, vegetarianas y de pollo frito. Cada burger se prepara con un medallón de 140 gramos (o su versión doble o triple) elaborado con un sabroso blend de ojo de bife, asado y panceta, o con la alternativa vegetal NotCo.

Bulebar-con queso azul (4).jpg Dirección: Fraga 93, Chacarita.

Algunas de las más tentadoras son la Cheesebacon, con cheddar fundido y bacon bien crujiente; la Rock It, con aros de cebolla, huevo a la plancha y barbacoa, o la cremosa Cheddar Melt, bañada en cheddar suave con doble bacon crocante.

Bulebar-Marilyn (2).jpg Hamburguesas para todos los gustos en un entorno moderno y relajado.

Todas las hamburguesas se sirven acompañadas de papas fritas doradas y pueden disfrutarse en un ambiente relajado, moderno y canchero, ideal para maridar con cócteles originales como el Crazy Holbox, con tequila, jugo de lima, triple sec, almíbar de ananá con pimienta y cerveza, o el Maiameeee, con vermouth bianco, almíbar de frutos rojos, Heraclito Blend de Técnicas y jugo de limón, dos hits de su oferta de bebidas que redondean la experiencia con personalidad.

DESARMADERO

Desarmadero Bar y Desarmadero Session celebran el Día de la Hamburguesa con una propuesta especial que combina su cocina casera con cervezas artesanales. En esta ocasión, presentan una selección de combos que incluyen hamburguesas elaboradas con un blend de cortes como vacío, picaña y falsa entraña, servidas en pan de papa casero.

Y si... Ya Te tentaste con esta Burguer... ni lo dudes! Próbala ya! Combo Clásico-Doble burger, cheddar, lechuga, tomate y cebolla morada con nuestra salsa especial..Link al Menú en nuestra Bio . Todos los (2).jpg Direcciones: Gorriti 4300 y Gorriti 4295, Palermo.

Entre las opciones destacan la Burger Desarmadero, con medallón de 180g, cheddar, panceta, lechuga, tomate, cebolla crocante y barbacoa; la Bacon, con doble medallón, cheddar, panceta crocante, cebolla caramelizada y salsa especial de la casa; la Mexican Burger, con guacamole, nachos y jalapeños, y la Burger de Cordero, con queso brie, hummus y tomate asado.

Y si... Ya Te tentaste con esta Burguer... ni lo dudes! Próbala ya! Combo Clásico-Doble burger, cheddar, lechuga, tomate y cebolla morada con nuestra salsa especial..Link al Menú en nuestra Bio . Todos los (3).jpg En Desarmadero, el Día de la Hamburguesa se celebra a lo grande.

Para quienes prefieren alternativas vegetarianas, ofrecen la Veggie Burger de lentejas y la Not Burger con ingredientes plant-based. Todos los combos incluyen papas fritas de triple cocción y una pinta de cerveza Pilsen tirada.

GROWLERS

Growlers es un bar cervecero que se distingue por su variada selección de cervezas artesanales elegidas por sommeliers, y por su propuesta gastronómica enfocada en hamburguesas preparadas con técnica smash. Cocidas a alta temperatura en la plancha, logran una textura crocante por fuera y jugosa por dentro.

Growlers - Burger Queso Azul.jpg Dirección: Gurruchaga 1450, Palermo; Olleros 3750, Chacarita; Cuba 2202, Belgrano; Doblas 857, Caballito; Av. Santa Fe 1430, Recoleta.

Las de carne están elaboradas con un blend especial de roast beef, tapa de asado y un 15% de grasa de pecho, lo que garantiza un sabor intenso y una textura jugosa.

Growlers - Burgers.jpg Desde la Oklahoma Burger hasta la Vegan American: hay para todos.

Entre las más destacadas se encuentran la Doble smashed queso azul & pesto, que incluye queso azul caramelizado, cebollas asadas al bourbon, pesto de rúcula, maní tostado y pepinitos agridulces; la Doble smashed bacon cheeseburger, con doble cheddar, bacon crocante, cebolla finamente cortada y salsa Thousand Islands, y la Oklahoma doble fried onion Burger, con cebolla grill al estilo Oklahoma, doble cheddar y alioli de ajos asados.

GROWLERS - VEGAN BURGER.jpg Pan de papa, cebolla al bourbon y cerveza artesanal: combo ganador.

Además, el menú ofrece opciones vegetarianas y veganas como la Cheeseburger simple vegetariana, la Vegan American Burger, la Burger Provo Vegeta y la Sorry Not Sorry Burger, con medallones de calabaza ahumada y choclo o NotCo Burger de arvejas, que se sirven en pan de papa artesanal, acompañadas de papas fritas.

TANTA

Tanta, el restaurante creado por el reconocido chef Gastón Acurio, rinde homenaje a la cocina peruana con platos abundantes, cócteles innovadores y una cuidada selección de vinos. En un ambiente cálido y relajado, su carta presenta tres hamburguesas elaboradas con 90% carne de tapa de asado y 10% grasa, dos ingredientes que garantizan sabor e intensidad.

Tanta - Hamburguesas1.jpg

Se puede elegir entre La BBQ, que se sirve con queso cheddar, cebolla caramelizada, tocino, pepinillos, tomate, lechuga, salsa golf, salsa BBQ y mayonesa de ají amarillo; La Clásica, que lleva queso cheddar, cebolla, pepino encurtido, tomate, lechuga y la salsa Tanta, y la Tanta, que combina lechuga, tomate, cheddar, cebolla saltada, pickles, salsa golf, mayonesa de ají amarillo, ají de pollería y crujientes papas al hilo. Todas se acompañan con papas fritas.

MERIENDA

Ubicado frente a la plazoleta William Morris en el barrio de Palermo, Merienda cuenta con una propuesta culinaria que acompaña cada momento del día.

MERIENDA.jpg Dirección: Uriarte 2106, Palermo.

Para el almuerzo, propone una sabrosa burger con medallón de 80% roast beef y 20% cerdo, servida en pan brioche casero, con provoleta, panceta crocante, tomates asados y cebolla confitada, con papas de triple cocción. Puede disfrutarse con cerveza, vino o bebidas sin alcohol en su salón vidriado, al aire libre o en las mesas de la vereda.

FELINO

Felino 2 (1).jpg Dirección: Avenida Fondo de la Legua 280, San Isidro.

En San Isidro, Felino rinde homenaje a uno de los platos más populares del mundo con su innovadora hamburguesa de salmón y quinoa: medallón de salmón, quinoa, mayonesa de soja y cebolla caramelizada, servida en pan artesanal con tinta de calamar, que le da un atractivo tono oscuro y llega a la mesa con una porción de crujientes papas fritas bastón.

Felino - Hamburguesa de salmón y quinoa.jpg

Además ofrecen una opción vegana, con medallón de lentejas, curry, tomates asados y rúcula, también con papas. Para maridar, la casa sugiere cervezas lager, IPA o roja, o bien bebidas sin alcohol, como la limonada de la casa, la Pomelada Felino o el Falso Mojito.

Desde blends carnívoros con cortes premium hasta combinaciones veggies y versiones exóticas con kimchi o salmón en pan negro, la hamburguesa sigue reinventándose. En su día, nada mejor que salir a probar nuevas fórmulas que combinan técnica, identidad y placer en cada bocado. En Buenos Aires, la creatividad también se sirve entre panes.