Día Mundial del Pan: los lugares que apuestan por la elaboración propia

Cada 16 de octubre se celebra el Día Mundial del Pan , una fecha que invita a redescubrir uno de los alimentos más presentes en la mesa cotidiana. En Buenos Aires, distintas panaderías combinan recetas tradicionales con métodos de elaboración artesanal y propuestas que van desde las hogazas de masa madre hasta las baguettes de estilo francés.

Dentro de la propuesta de Felice , la pizzería de Coco Carreño en Las Cañita s, los panuozzos recuperan una preparación característica de Nápoles y Campania y la trasladan a la carta porteña a partir de la propia masa de pizza. Para elaborarlos, la masa se estira de manera fina y rectangular y se cocina en el horno hasta que comienza a inflarse; luego se corta y vuelve al calor para completar la cocción.

En esta segunda etapa se agrega un hilo de aceite de oliva, técnica que permite obtener el crocante buscado en la superficie. El interior, en cambio, conserva una textura aireada que funciona como base para los rellenos. Se ofrecen dos alternativas: stracciatella, mortadela y pistachos, por un lado, y Prosciutto di Parma, rúcula, tomates cherry confitados y queso Sbrinz, por otro. De este modo, Felice incorpora a su carta un sándwich de raíz napolitana que utiliza la masa de pizza como punto de partida y suma otra forma de abordar la tradición gastronómica de la región.

L’ancienne , proyecto liderado por el chef Francisco Ponce de León , se especializa en la elaboración de panes para restaurantes, cafeterías y hoteles. Con formación en Ott College y experiencia en cocinas profesionales y hoteles como Las Balsas , Relais & Châteaux , Ponce de León encontró en la panificación una nueva área de desarrollo. Uno de los productos que impulsó el crecimiento de la marca fue su pan de papa, cuya recepción en cocinas profesionales favoreció su orientación hacia el canal mayorista.

Dirección: Ombú 1641, Florida.

Desde su fábrica, la empresa desarrolla una línea que incluye panes de hamburguesa —alfajorcito, b 2.0, big mac, estándar, pan de queso, papa 2.0 y papa con amapola—; variedades para sándwich, como ciabatta, figacita, philly, sandwichero, slider papa, tucumano, batard y molde, además de pancho brioche y pebete. Los productos se elaboran con harinas orgánicas, huevos de campo y materias primas seleccionadas, mediante procesos que combinan oficio y tecnología para responder a las necesidades de la gastronomía profesional. Su estrategia actual apunta a profundizar la identidad de la marca y desarrollar un perfil de sabor propio, con el objetivo de consolidar un diferencial reconocible en el mercado.

Dirección: Ombú 1641, Florida.

SANDWICHERÍA ARTESANAL EN UMBRAL

El pan tiene un papel central en Umbral, el espacio gastronómico de Villa Devoto que propone una mirada artesanal sobre los sándwiches, con recetas inspiradas en las sandwicheries francesas. Para el Día del Pan, la casa pone en primer plano la baguette que elabora a partir de una receta del chef ejecutivo Juan Manuel Mastriota: se prepara con harina 000, harina de malta, levadura fresca, sal y agua, y lleva un proceso que combina amasado, reposos y fermentación hasta alcanzar el volumen adecuado. La cocción se realiza a 220 °C, con vapor al comienzo, para lograr una corteza característica y una miga tierna.

Dirección: Vallejos 4312, Devoto.

Sobre esa base se construyen combinaciones como el Croque-Monsieur en baguette, con jamón cocido, bechamel y gruyere, y el Chèvre-Miel, con queso de cabra, miel, nueces y rúcula. La propuesta se completa con otras variedades, como Roast Beef-Roquette y Ratatouille-Chèvre, además de ensaladas, desayunos y meriendas.