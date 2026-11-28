De las arepas al ceviche, una mesa que reúne los sabores de América Latina en Caballito + Agregar ámbito en









En Ronconcon, las recetas populares de Latinoamérica adquieren una impronta de autor, con ingredientes autóctonos, combinaciones inesperadas y una coctelería que sigue la misma línea creativa.

Ronconcon combina cocina de autor y coctelería con ingredientes de la región en una casona de Caballito.

En los últimos años, las cocinas del Caribe y la región andina han ganado terreno en Buenos Aires. Dentro de este crisol gastronómico, Ronconcon es un exponente de la cocina latinoamericana de autor, cuya propuesta reúne desde 2019 y en una misma mesa los sabores de Venezuela, Colombia, México, Perú y Ecuador, sin dejar de lado guiños a la culinaria local.

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Su diferencial está en la libertad con la que reinterpreta las recetas populares de cada país, recuperando ingredientes autóctonos y explorando combinaciones que se alejan de lo convencional. Al frente del proyecto está Emilio Bruno, bartender y dueño, quien trasladó esa misma inquietud creativa a la coctelería.

Ubicado sobre la calle Beauchef, en Caballito, el restaurante funciona en una casona que, apenas se cruza la puerta, transporta al comensal fuera de Buenos Aires. El colorido salón combina paredes de ladrillo a la vista, mesas de madera, sillones corridos, almohadones con estampas tropicales y una iluminación cálida.

En las paredes se descubren retratos de grandes exponentes de la salsa, como Celia Cruz y Héctor Lavoe, en sintonía con la musicalización con ritmos alegres. La atención es cercana y descontracturada, con un personal que hace sentir al visitante como en casa. Entre los detalles decorativos sobresale un mural de una mujer rodeada de flores, aves y vegetación, que simboliza la diversidad cultural de la región. Cuenta con un patio interno techado, donde un mapa de Latinoamérica dibujado sobre la pared refuerza la identidad del lugar, y mesas entre plantas en la vereda para quienes prefieren comer al aire libre.

Qué pedir Una buena manera de recorrer la carta es comenzar por los amasijos, entre los que aparecen los tequeños de queso llanero con salsa de ajo y perejil y jalea de ají amarillo, los buñuelos de queso y las empanadas fritas de masa de maíz rellenas de osobuco y papa. Entre las preparaciones más originales se encuentran el pan de maíz con pollo frito, puré de palta, manjar negro —una salsa a base de manteca avellanada y dulce de leche— y jalapeños encurtidos; el aguachile de uva y ciruela y el Plátano Pícaro, un plátano maduro relleno de ricota y especiado con ron, papelón, maní y eneldo. No faltan el ceviche de pesca blanca, con leche de tigre de ají amarillo, maíz chuspillo, mango verde, cilantro y jalapeños; los tacos de entraña marinada con chuleta ahumada, chicharrón, frijoles y salsa macha; y las arepas, que aquí se rellenan con bondiola braseada, barbacoa de tamarindo, hinojo, chicharrón y coleslaw. También hay platos veggie.

Los sábados y domingos, de 12 a 17 h, ofrecen un brunch a $27.900 por persona, que incluye un amasijo, un principal y una bebida. Entre las opciones sobresale el sándwich limeño, servido en pan de papa con panceta de cerdo marinada en ají panca, palta, boniato y salsa de ajo, acompañado de chips caseros. La barra, bajo la dirección de Emilio Bruno, formado junto a Fede Cuco y con experiencia en reconocidos espacios de la coctelería porteña como 878, Florería Atlántico, Isabel y Frank’s, explora las posibilidades de destilados como el ron, el pisco, la cachaça, el tequila y el mezcal, en combinación con frutas, hierbas y especias de la región. Entre las creaciones de la casa sobresalen el Ronpapelón, con ron venezolano Santa Teresa Añejo, papelón, lima y especias; el Amarillo Sour, con pisco macerado en ají amarillo, maracuyá, limón, albúmina vegetal y Angostura; el Funky Mai Tai, elaborado con ron Negrita Añejo, ron Barceló Gran Añejo, orgeat de plátano verde, triple seco y lima; y el Tamarindo Daisy, con tequila Corralejo Blanco picante, cordial de tamarindo, triple seco, limón y tajín casero. De lunes a viernes de 19 a 20:30 h y los sábados de 16 a 20 h ofrecen happy hour con cócteles seleccionados a $9500, vinos por copa a $5500 y bebidas naturales a $4900, como el limococo, el agua de jamaica y la aguapanela. Suman un 10% de descuento para pagos en efectivo y promociones bancarias destacadas en su perfil @ronconcon.ba. Con una identidad marcada por la diversidad cultural, Ronconcon se ha convertido en un lugar de culto en Caballito, donde conviven los habitués de la casa y quienes llegan movidos por la curiosidad de descubrir nuevos sabores. Dirección: Beauchef 527, Caballito.

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