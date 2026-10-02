Cerró famosa cadena de panaderías: bajó la persiana de 20 locales, despidió a su personal y pedirá la quiebra

PanDanés dejó de operar este viernes tras varios meses en concurso preventivo. La decisión alcanza a unos 120 trabajadores y fue comunicada durante la madrugada por WhatsApp.

La empresa tenía operativos alrededor de 20 locales y empleaba en forma directa a unas 120 personas.

PanDanés cerró definitivamente todos sus locales y dejó de operar este viernes , después de varios meses de intentar reordenar una deuda que, al momento de presentarse en concurso preventivo, superaba los $1.200 millones. La cadena, que pasó de producir pan artesanalmente en la cocina alquilada de un hostel de San Telmo a contar con 25 sucursales y una planta industrial de 1.700 metros cuadrados, comunicó durante la madrugada a sus trabajadores que no debían volver a presentarse a sus puestos y que solicitará su propia quiebra.

Los locales amanecieron cerrados y los empleados recibieron la noticia mediante un mensaje de WhatsApp. "Hoy tenemos que comunicarles una noticia muy difícil. Como les contamos, Pandanés viene atravesando una situación económica muy compleja. En este último tiempo estuvimos buscando distintas alternativas para poder continuar, pero, lamentablemente, no encontramos una solución que nos permita seguir adelante", informó la compañía.

"La situación llegó a un punto en el que la empresa se quedó sin los fondos necesarios para continuar funcionando y para afrontar las obligaciones que tiene por delante. Nuestra intención siempre fue mantener Pandanés y preservar las fuentes de trabajo. Hasta último momento seguimos buscando una salida, pero lamentablemente no encontramos una solución viable", agregó.

Y confirmó cuál será el próximo paso: "Por este motivo, Pandanés deja de operar y se solicitará la quiebra de la empresa. Esto significa que a partir de hoy, 2 de octubre, no deberán presentarse a trabajar".

Hasta el momento, el pedido de propia quiebra todavía no aparece incorporado al expediente del concurso preventivo. La decisión, sin embargo, ya fue comunicada por la compañía a sus trabajadores junto con el cese de las operaciones.

El último informe de la sindicatura disponible permite dimensionar el impacto laboral: en mayo, PanDanés contaba con 118 empleados, frente a los 127 registrados en abril y los 120 de marzo. La empresa había llegado a declarar más de 150 trabajadores cuando pidió la apertura del concurso.

De una cocina en San Telmo a una cadena con 25 locales

La historia de PanDanés comenzó en 2016 de la mano de Lise Lundme Funch, una emprendedora danesa radicada en Buenos Aires desde 2010. Según reconstruyó la propia compañía ante la Justicia, Funch empezó elaborando artesanalmente su tradicional pan danés de centeno en la cocina alquilada de un hostel de San Telmo, desde donde distribuía la producción a pequeños comercios.

En 2017 se incorporó como socio Klaus Riskaer Pedersen y el emprendimiento ganó escala. La compañía amplió su oferta hacia panes y facturas de masa madre sin conservantes y pasó de aquella primera cocina a una fábrica de 300 metros cuadrados. También comenzó a abastecer restaurantes, cafeterías y hoteles de la Ciudad de Buenos Aires.

El siguiente salto llegó en 2020, cuando abrió su primera tienda en Soldado de la Independencia. Para fines de 2021 ya contaba con ocho locales y el crecimiento llevó a la empresa a mudar la producción a una planta de aproximadamente 1.700 metros cuadrados preparada para abastecer hasta 50 sucursales propias.

La expansión continuó y, a mediados de 2023, Pan Danés alcanzó los 25 locales activos. Parte de las aperturas se financiaron con recursos generados por la propia operación y otras mediante aportes de los socios.

A partir de entonces, el negocio comenzó a deteriorarse. En su presentación judicial, la compañía sostuvo que la recesión, la inflación y el aumento de los costos provocaron una caída del consumo superior al 50% respecto de su volumen histórico. Para intentar adaptarse, redujo costos, renegoció alquileres, cambió proveedores, amplió el surtido de productos, celebró acuerdos impositivos y comenzó a cerrar los locales que consideraba inviables.

Las recetas con harina, en el top 5. Pixabay

Una deuda de más de $1.200 millones y el concurso que no alcanzó

Los problemas comerciales terminaron trasladándose a las finanzas. La empresa reconoció ante la Justicia que desde comienzos de 2025 venía sufriendo un deterioro de su liquidez y solvencia, que se profundizó hasta impedirle cubrir regularmente sus obligaciones.

PanDanés fijó el 15 de octubre de 2025 como fecha de inicio de la cesación de pagos, cuando fue rechazado un cheque diferido por $3,85 millones a favor de Lácteos Don Victorino. "Los cheques emitidos para cumplir nuestras obligaciones superan nuestra capacidad de recaudación", sostuvo entonces.

Al presentarse en concurso, la compañía declaró al 12 de noviembre de 2025 activos por $2.206,6 millones y un pasivo de $1.218,9 millones. La existencia de un activo contablemente superior a las deudas no impedía la cesación de pagos: el problema que reconocía la empresa era su imposibilidad de disponer de liquidez suficiente para atender los vencimientos regularmente.

El mayor compromiso correspondía a Banco Galicia, con préstamos por $430,7 millones. A su vez, Pan Danés declaró $385,3 millones en planes de pago con ARCA, $122,7 millones en cargas sociales, $105,2 millones con proveedores, $62,3 millones en cheques diferidos a pagar, $55,2 millones de IVA y $37,7 millones de Ingresos Brutos, entre otras obligaciones.

En la presentación concursal, la empresa explicó que ya no podía afrontar las cuotas de los planes fiscales ni sus obligaciones mensuales y que numerosos cheques diferidos utilizados para financiar el giro ordinario habían comenzado a ser rechazados. El objetivo declarado del concurso era precisamente reordenar la cadena de pagos, preservar la compañía y sostener las fuentes de trabajo.

Durante los primeros meses de 2026, la cadena logró continuar funcionando. Incluso hubo una nueva inyección de fondos: en marzo, Pan Danes A.P.S., la sociedad danesa que integra la estructura societaria, aportó u$s29.500 mediante un aumento de capital.

La actividad comercial también continuaba. El último informe de la sindicatura muestra que las ventas brutas alcanzaron $354,2 millones en marzo, $343,2 millones en abril y $380,3 millones en mayo.

Sin embargo, en mayo los egresos superaron a los ingresos: la compañía registró entradas por $404,5 millones y salidas por $411,9 millones. Entre los principales desembolsos figuraron $131,6 millones en remuneraciones, $81,3 millones destinados a proveedores y $47,1 millones en alquileres.

A la presión financiera se sumaron nuevas obligaciones impositivas y previsionales. La sindicatura advirtió que la empresa no había acreditado el pago del IVA de mayo por $18,05 millones y pidió al juzgado que la intimara a regularizarlo. Tampoco había demostrado la cancelación de aportes y contribuciones a la Seguridad Social correspondientes a mayo ni obligaciones de obra social, ART y seguro de vida de distintos períodos.

El concurso, finalmente, no alcanzó para sostener la operación. Este viernes PanDanés comunicó que se quedó sin fondos para continuar funcionando, cerró sus locales y anticipó que avanzará con el pedido de propia quiebra.

"Sabemos que esta noticia genera angustia, incertidumbre y muchas preguntas, especialmente sobre los pagos y los próximos pasos", señaló la empresa a sus trabajadores. Y agregó: "Con la presentación del pedido de quiebra comienza una nueva etapa que ya no depende de nosotros directamente, sino de un proceso judicial".

Así, menos de una década después de haber iniciado la producción en una cocina alquilada y poco más de tres años después de alcanzar 25 locales, Pan Danés dejó de operar. El próximo movimiento será ahora la presentación formal del pedido de quiebra ante la Justicia comercial.