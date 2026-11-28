Aruba duplicó la llegada de turistas argentinos en 2026 y sumó vuelos directos. Es uno de los destinos más cotizados del Caribe y puerto elegido por los cruceros. Entre sus visitantes hay incluso futbolistas de la Selección. Su particular historia y cómo se sostiene gracias al turismo y el aloe vera, en una economía en la que todo se importa.

Atardecer en una de las playas tropicales de Aruba, el destino caribeño que registra un boom de turistas argentinos.

Hubo una época en la que Aruba era considerada una "isla inútil" . Así la calificaron los colonizadores españoles que llegaron al Caribe a comienzos del siglo XVI y descubrieron que aquel territorio árido no tenía las riquezas minerales que buscaban. Más de 500 años después, la historia parece una paradoja: aquella pequeña isla de apenas 180 kilómetros cuadrados se convirtió en un destino turístico internacional que recibe millones de visitantes cada año entre pasajeros aéreos y de cruceros.

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Entre quienes descubrieron sus atractivos aparecen cada vez más argentinos. Según las estadísticas de la Autoridad de Turismo de Aruba (ATA), entre enero y septiembre de 2026 llegaron 117.379 turistas argentinos, un crecimiento del 135,2% respecto del mismo período del año anterior . Así, el país se consolidó como el principal mercado sudamericano de un destino que históricamente tiene a Estados Unidos como su mayor proveedor de visitantes. Dato curioso para recordar: en la serie Friends, Rachel (Jennifer Aniston) tenía planeada su luna de miel en Aruba con su prometido Barry, al que dejó plantado en el altar en lo que fue el comienzo de la aclamada sitcom.

El fenómeno también se refleja en la expansión de la oferta hotelera. Uno de sus exponentes es JOIA Aruba by Iberostar , el establecimiento de cinco estrellas de la cadena española que abrió sus puertas entre fines de 2024 y comienzos de 2025 frente a Eagle Beach, una de las playas más reconocidas del Caribe. El complejo fue anfitrión de una visita que permitió conocer tanto la infraestructura turística como las particularidades económicas, culturales e históricas de Aruba.

El hotel JOIA Aruba by Iberostar es la primera propiedad de la cadena española en la isla. Con 240 suites, tres piscinas, restaurantes de especialidad y servicios de bienestar, el establecimiento representa una propuesta orientada al segmento turístico de alta gama, en un destino que combina grandes resorts con alojamientos más pequeños y departamentos para estadías independientes.

Su ubicación es uno de sus principales atractivos. El edificio se encuentra a pocos pasos de Eagle Beach , sobre la costa occidental de Aruba, y fue diseñado para aprovechar las vistas al mar Caribe. Su arquitectura, con una disposición en forma de U, incorpora elementos inspirados en la naturaleza de la isla.

Las habitaciones tienen balcones privados y distintas categorías. Algunas suites cuentan con jacuzzi en la terraza y otras permiten acceder directamente a piscinas semiprivadas. El complejo también dispone de piscinas infinitas, spa con tratamientos de hidroterapia, gimnasio y espacios para eventos.

JOIA Iberostar

La gastronomía ocupa un lugar central en la propuesta. El hotel ofrece restaurantes que combinan especialidades internacionales, cocina italiana, pescados, mariscos y carnes a la parrilla, además de bares y una terraza desde la cual se puede observar el atardecer.

Una de las particularidades de JOIA es que permite contratar distintas modalidades de alojamiento, incluido el sistema all inclusive, que incorpora comidas y bebidas según las condiciones del paquete. También existen tarifas sin ese régimen, una alternativa para quienes prefieren recorrer la isla y conocer su gastronomía fuera del establecimiento.

El perfil de sus huéspedes incluye turistas de distintos países y también personalidades vinculadas con el deporte y el espectáculo. Según comentaron en el hotel, entre quienes se alojaron allí figuran un futbolista de la selección argentina y un exdirector técnico de River Plate. Por razones de privacidad, el establecimiento mantiene bajo reserva sus identidades.

La relación con los argentinos también quedó reflejada durante el Mundial de fútbol de 2026. En el hotel recuerdan el entusiasmo con el que los turistas del país siguieron los partidos, trasladando el clima futbolero a un destino donde conviven visitantes de numerosas nacionalidades.

Eagle Beach y Baby Beach, dos de las playas más buscadas de Aruba

Aruba construyó buena parte de su posicionamiento turístico alrededor de sus playas. Entre ellas, Eagle Beach ocupa un lugar destacado en los rankings internacionales.

En 2023, la plataforma Tripadvisor la eligió como la mejor playa del Caribe y la segunda del mundo, en sus premios Travelers' Choice. La distinción se mantuvo en años posteriores, aunque con diferentes posiciones: en la edición 2026 ocupó el primer puesto regional y el cuarto a nivel mundial.

JOIA Iberostar

Su paisaje reúne arena blanca, agua turquesa y los característicos árboles fofoti, cuyas formas inclinadas por los vientos se convirtieron en una de las imágenes más representativas de Aruba.

La amplitud de la playa permite combinar momentos de descanso con actividades recreativas. Además de nadar y caminar por la costa, los visitantes pueden realizar paseos en embarcaciones, practicar deportes acuáticos o disfrutar del atardecer frente al mar.

Otra de las playas más elegidas es Baby Beach, ubicada en el extremo sur de la isla, cerca de San Nicolás. Su principal característica es una bahía de aguas poco profundas y generalmente tranquilas, que la convierte en una opción especialmente buscada por familias con niños.

El lugar también ofrece posibilidades para practicar snorkel y observar peces en las áreas habilitadas, aunque fuera de la zona protegida las corrientes pueden ser peligrosas.

La oferta turística se completa con paseos en catamarán, buceo, excursiones en vehículos todoterreno, recorridos por el Parque Nacional Arikok y actividades comerciales y gastronómicas en Oranjestad, la capital.

Una isla que recibe casi un millón de pasajeros de cruceros

El turismo en Aruba no depende exclusivamente de los visitantes que llegan en avión y permanecen varios días. La isla también es una escala importante para los cruceros que recorren el Caribe.

Durante 2025, el puerto de Oranjestad recibió 970.803 pasajeros de cruceros, distribuidos en 376 arribos de embarcaciones, según las estadísticas de Aruba Ports Authority. El movimiento representó un crecimiento respecto de 2024, cuando habían llegado 897.273 pasajeros en 347 escalas.

Los grandes barcos se convirtieron así en parte del paisaje de la capital, especialmente durante los meses de mayor actividad turística. Sus pasajeros suelen aprovechar las escalas para visitar playas, realizar excursiones, recorrer locales comerciales y consumir en restaurantes.

Sin embargo, el principal mercado turístico de Aruba sigue siendo Estados Unidos. Entre enero y septiembre de 2026 llegaron 873.621 estadounidenses, equivalentes al 69% de los turistas que pernoctaron en la isla durante ese período.

Argentina aparece como uno de los mercados de mayor crecimiento. Su participación en las llegadas pasó del 4,4% al 9,3% en apenas un año, lo que permite dimensionar la velocidad con la que Aruba ganó espacio entre las preferencias de los viajeros argentinos.

Cuánto cuesta viajar a Aruba desde Argentina y cómo llegar en vuelo directo

El crecimiento del turismo argentino recibió un impulso con la llegada de Aerolíneas Argentinas, que comenzó a operar vuelos directos hacia Aruba en enero de 2026.

La compañía ofrece conexiones sin escalas desde el aeropuerto internacional de Ezeiza hacia el aeropuerto Reina Beatriz. El vuelo demanda aproximadamente siete horas y media, aunque la programación y las frecuencias dependen de la fecha elegida.

También existen alternativas con conexiones a través de otros aeropuertos de la región, como Bogotá y Panamá.

JOIA Iberostar

En cuanto a los precios, Aruba se ubica entre los destinos del Caribe donde el presupuesto puede variar considerablemente según la categoría del hotel, la temporada y el régimen de comidas contratado.

Los pasajes aéreos de ida y vuelta desde Buenos Aires pueden encontrarse desde aproximadamente u$s630 con escalas y u$s770 en vuelos directos, aunque las tarifas cambian según disponibilidad y anticipación de compra.

Para el alojamiento, las referencias de mercado sitúan una habitación doble en hoteles de tres estrellas entre u$s150 y u$s200 por noche, mientras que los establecimientos de cuatro estrellas pueden rondar entre u$s200 y u$s300. En los resorts de lujo, las tarifas suelen superar los u$s500 por habitación y por noche.

También se ofrecen paquetes que combinan vuelos y alojamiento. Durante 2026, algunas agencias publicaron opciones de una semana desde aproximadamente u$s1.200 a u$s1.550 por persona, con condiciones variables.

Para quienes no eligen el all inclusive, a esos valores hay que sumar las comidas, las bebidas y las actividades. Una cena en un restaurante informal puede rondar los u$s20 a u$s35 por persona, mientras que los establecimientos de mayor categoría presentan precios superiores.

El transporte también merece atención. Alquilar un auto económico puede costar aproximadamente entre u$s40 y u$s90 diarios, dependiendo del vehículo y de los seguros incluidos. Es una alternativa para recorrer distintas playas sin depender de taxis o excursiones organizadas.

De las "islas inútiles" a un país autónomo vinculado con los Países Bajos

La historia de Aruba permite comprender una de las mayores transformaciones económicas del Caribe.

Cuando los españoles llegaron al territorio, a comienzos del siglo XVI, encontraron una isla habitada por pueblos indígenas, entre ellos los caquetíos. Pero no hallaron las grandes reservas de oro, plata o perlas que buscaban.

Por ese motivo, Aruba, Bonaire y Curazao fueron clasificadas por las autoridades coloniales como "Islas Inútiles", una denominación que reflejaba el escaso interés económico que les atribuían los conquistadores. Esa etapa también estuvo marcada por la captura y esclavización de habitantes originarios.

La presencia española terminó dando paso al dominio neerlandés. En 1636, los Países Bajos ocuparon Aruba y la incorporaron a sus posesiones caribeñas.

Durante los siglos siguientes, la economía local atravesó diferentes etapas, vinculadas con la extracción de oro, la producción de aloe vera y, posteriormente, la actividad petrolera.

El gran cambio político llegó el 1 de enero de 1986, cuando Aruba se separó de las Antillas Neerlandesas y obtuvo el denominado "status aparte".

Desde entonces, Aruba es un país autónomo dentro del Reino de los Países Bajos. Cuenta con gobierno, Parlamento y legislación propios, aunque comparte con los demás integrantes del Reino cuestiones como la defensa y la política exterior.

Esta relación explica la presencia institucional de la monarquía neerlandesa. El rey Guillermo Alejandro visitó Aruba en marzo de 2026, mientras que en enero de 2023 había realizado una gira por el Caribe acompañado por la reina Máxima y la princesa Amalia.

La economía de Aruba: turismo, aloe vera y una fuerte dependencia de las importaciones

El turismo es el principal motor económico de Aruba. Hoteles, restaurantes, transporte, comercio, actividades recreativas y servicios asociados a los visitantes constituyen una parte central de su actividad.

La consolidación de este modelo se aceleró después del cierre de la refinería de Lago en 1985, que había sido durante décadas uno de los principales motores productivos del territorio.

Sin embargo, Aruba conserva otra actividad con una historia mucho más antigua: la producción de aloe vera. Por caso, representa el 2% de la economía de la isla.

La empresa Royal Aruba Aloe tiene sus orígenes en 1890 y se convirtió en una de las marcas tradicionales de la isla. Actualmente cultiva la planta, la procesa y fabrica productos destinados al cuidado de la piel y otros usos cosméticos, que comercializa tanto en el mercado local como en el exterior.

El aloe vera también forma parte de la oferta turística. La fábrica y su museo permiten conocer la historia de esta producción, que llegó a tener un papel central en la economía arubeña antes de la expansión de la industria petrolera.

Pero la realidad productiva de Aruba también está condicionada por sus dimensiones y características naturales. La isla dispone de una superficie reducida, tiene un clima predominantemente seco y cuenta con una actividad agrícola limitada.

Como consecuencia, depende fuertemente de las importaciones para abastecerse de alimentos, bienes de consumo, materiales y equipamiento.

Estados Unidos es uno de sus principales proveedores. Esta dependencia del exterior influye sobre los precios que enfrentan tanto los residentes como los turistas y explica por qué numerosos productos cotidianos tienen costos elevados.

Energía cara, paneles solares y pocas opciones para estudiar

El costo de la electricidad es otra particularidad de la vida cotidiana de Aruba.

La isla todavía depende en gran medida de los combustibles fósiles para generar energía, aunque también cuenta con parques eólicos e instalaciones solares.

Según un relevamiento de GlobalPetrolPrices correspondiente a marzo de 2026, la tarifa residencial promedio alcanzaba aproximadamente u$s0,203 por kilovatio hora, mientras que la electricidad comercial rondaba los u$s0,303. Y el clima obliga a tener prendido el aire acondicionado de forma casi permanente, lo que abulta la cuenta. De hecho, una factura promedio de luz ronda los u$s1.000 mensuales.

La búsqueda de alternativas para reducir el gasto energético impulsó instalaciones de paneles solares en viviendas y establecimientos comerciales, que aprovechan las condiciones de radiación solar del territorio.

Esta realidad convive con otra característica de Aruba: las oportunidades de educación universitaria son más limitadas que en países de mayor población.

La Universidad de Aruba cuenta con cuatro facultades, vinculadas con Derecho; Contabilidad, Finanzas y Marketing; Hotelería y Turismo; y Artes y Ciencias. También existe el Instituto Pedagógico Arubano, destinado a la formación docente.

La oferta educativa local incluye programas como ingeniería sostenible y otras especialidades, pero no todas las carreras universitarias pueden cursarse en la universidad pública de la isla. Para algunas formaciones, los estudiantes deben considerar instituciones privadas o universidades del exterior.

En el caso de Medicina, la carrera no figura entre los programas de la Universidad de Aruba, aunque existen instituciones privadas que ofrecen estudios médicos.

Entre las curiosidades cotidianas también aparece el tránsito. Aunque en Aruba se conduce por el lado derecho de la calle, es posible observar vehículos con el volante a la izquierda y otros con el volante a la derecha.

Son particularidades que muestran la combinación de influencias internacionales en una isla pequeña, donde conviven de forma fluida idiomas como el neerlandés, el inglés y el español (todos obligatorios en las escuelas) y el papiamento local, que combina a todos ellos junto también con el portugués.

La misma isla que hace cinco siglos fue considerada sin valor económico por los conquistadores españoles encontró finalmente en sus playas, su clima y sus servicios turísticos una fuente de desarrollo que hoy atrae visitantes de distintas partes del mundo.