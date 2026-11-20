Hugo Alejandro Solís, conocido como Buby, era el único interesado en rescatar la cadena de panaderías que cerró sus 20 locales. Tras analizar la situación de la compañía, desistió de la operación y el salvataje quedó sin efecto.

La cadena de panaderías Pan Danés , que cerró sus 20 locales a comienzos de octubre, terminó en quiebra después de que fracasara un último intento por encontrarle un nuevo dueño. Detrás de esa posibilidad había un nombre hasta ahora desconocido: Hugo Alejandro Solís, conocido como Buby, uno de los herederos de Ugi's , la popular marca de pizzerías que llegó a superar las 100 sucursales en Buenos Aires. El empresario se había presentado para intentar adquirir la compañía, pero finalmente decidió retirarse y la Justicia decretó este viernes 20 de noviembre su quiebra .

Según pudo reconstruir Ámbito a partir de documentación judicial, Solís era el único interesado inscripto en el procedimiento de salvataje empresario, conocido como cramdown , que se había abierto después de que la empresa solicitara su propia quiebra. El mecanismo permitía que un tercero intentara adquirir la sociedad mediante un acuerdo con sus acreedores y evitar así su liquidación.

El heredero de Ugi's había iniciado las gestiones para quedarse con Pan Danés a fines de octubre. Su interés no se limitó a una manifestación formal: solicitó información sobre las deudas, la situación laboral, los contratos comerciales, los locales y las instalaciones industriales para evaluar la posibilidad de hacerse cargo del negocio.

Sin embargo, después de analizar la documentación proporcionada por la sindicatura, resolvió no presentar una propuesta económica ni continuar con el proceso de adquisición . Su representante legal comunicó la decisión a la Justicia sin identificar un motivo específico más allá de la evaluación de los antecedentes recibidos.

La información a la que había accedido el empresario reflejaba las dificultades financieras de Pan Danés. Entre los datos aportados figuraban obligaciones posteriores a la presentación concursal por aproximadamente $1.086,8 millones , integradas por $738,8 millones de deuda previsional, $197,5 millones de compromisos impositivos y $150,4 millones de obligaciones comerciales.

También se habían informado los resultados de los últimos meses de actividad. En septiembre, la compañía registró ingresos por $426,1 millones frente a egresos por $513,7 millones, según los datos suministrados por la propia empresa. En octubre, cuando se produjo el cierre de las sucursales, declaró ingresos por $60,9 millones y egresos por $108,6 millones.

La documentación incluía, además, información sobre los trabajadores, las remuneraciones, las desvinculaciones y los reclamos laborales. Al momento de su cierre Pan Danés contaba con 117 empleados.

Ante el desistimiento de Solís, la Justicia constató que no quedaban otros interesados en adquirir la sociedad. Por ese motivo, consideró inviable el salvataje empresario y decretó la quiebra de Pan Danés, a la que calificó judicialmente como una "gran quiebra".

Quién es Buby Solís, el heredero de Ugi's que intentó comprar Pan Danés

Hugo Alejandro Solís pertenece a una de las familias más conocidas del negocio gastronómico porteño. Su padre, Hugo Solís, fundó Ugi's en 1980, después de regresar de Estados Unidos con una fórmula que terminaría convirtiéndose en un clásico de Buenos Aires: vender pizza a la piedra, con pocos productos, locales austeros y precios accesibles.

El modelo tuvo su mayor expansión durante los años noventa, cuando una pizza grande de muzzarella costaba menos de dos pesos y la cadena llegó a superar el centenar de sucursales. Detrás de ese precio había una estrategia que iba más allá de reducir gastos en los establecimientos. La familia avanzó sobre la producción de su principal insumo, la muzzarella, para evitar depender exclusivamente de proveedores externos y mantener bajo control una parte decisiva de los costos.

El fundador llegó a contar con una fábrica de quesos en Córdoba, mientras que la estructura de producción de la cadena también incluyó instalaciones en Buenos Aires.

La vinculación familiar con la industria alimenticia también quedó reflejada en los registros societarios. En 2012 se constituyó La Muzza Más Rica S.A., una compañía dedicada a la elaboración y comercialización de productos alimenticios y lácteos. Entre sus socios fundadores figuraban Hugo Alejandro Solís, su madre, Alicia Susana Erni, y varios de sus hermanos, incluidos Hugo Diego, Hugo Sergio y Damián Hugo Solís.

Tras la muerte del fundador, la sucesión empresarial derivó en disputas entre sus numerosos hijos y en una reorganización de los locales. Algunos continuaron utilizando la marca Ugi's y otros desarrollaron propuestas propias, como Don Hugo, Big Muzza y Hoogy's. Con el tiempo, parte de los establecimientos recuperaron la denominación original, aunque el negocio quedó repartido entre distintos integrantes de la familia.

En ese escenario, Hugo Alejandro Solís tuvo un papel relevante en la conducción de Ugi's. Estuvo al frente del negocio hasta la pandemia y posteriormente continuó vinculado con la explotación de sucursales, principalmente en el oeste del conurbano bonaerense. También impulsó la apertura de un local sobre la avenida Corrientes, a la altura de Montevideo, en pleno centro porteño, que continúa funcionando actualmente.

Su trayectoria empresarial, además, excede las pizzerías. Los registros societarios lo vinculan con distintas compañías dedicadas a la gastronomía, la producción de alimentos y otros rubros. Entre ellas aparece P2 Panificadora 2020 S.A., dedicada a la elaboración de productos de panadería, donde figura como presidente y socio. La compañía tiene domicilio fiscal en La Tablada, provincia de Buenos Aires.

Más recientemente, en mayo de 2025, Solís constituyó Porgastronomia SAS, una sociedad con domicilio en el barrio porteño de Flores y actividad declarada en la elaboración de productos alimenticios. También registra participaciones históricas en Hugasdam, Pizzas y Condimentos y Compañía Alimentaria del Oeste, entre otras firmas.

Su interés por Pan Danés había abierto la posibilidad de incorporar a sus negocios una cadena con una estructura de producción industrial desarrollada. Mientras Ugi's construyó su identidad alrededor de una propuesta económica y de alto volumen, Pan Danés apostó a productos de panadería de mayor valor agregado, locales con una estética cuidada y una rápida expansión.

Qué pasará con Pan Danés después de la quiebra

Pan Danés nació en 2016 de la mano de la emprendedora danesa Lise Lundme Funch y comenzó con una producción artesanal que luego dio paso a una red de sucursales. Durante su etapa de mayor expansión llegó a contar con unos 25 locales y montó una planta industrial en Barracas de aproximadamente 1.778 metros cuadrados, diseñada para abastecer hasta 50 puntos de venta.

Pero el crecimiento terminó chocando con la caída de las ventas y una estructura de costos que la compañía consideró difícil de sostener. En su presentación judicial, la empresa argumentó que su facturación había retrocedido más del 50% y que la capacidad instalada había quedado sobredimensionada frente al volumen de actividad.

La firma ya atravesaba un concurso preventivo cuando, el 2 de octubre, decidió cerrar sus establecimientos y solicitar su propia quiebra. La Justicia no hizo lugar inmediatamente a ese pedido y abrió una instancia de salvataje empresario para permitir que terceros intentaran alcanzar un acuerdo con los acreedores.

Según la documentación presentada durante el concurso, Pan Danés había declarado un pasivo de $1.218,9 millones, con obligaciones frente a bancos, organismos fiscales, proveedores y otros acreedores.

La aparición de Solís había permitido mantener abierta la posibilidad de una transferencia de la empresa. Sin embargo, su posterior desistimiento dejó al procedimiento sin candidatos. La Justicia también dejó sin efecto la designación del evaluador que debía determinar el valor de la participación de los actuales socios, ya que todavía no había comenzado su trabajo.

Con la quiebra decretada, Pan Danés ingresó en una nueva etapa judicial centrada en la identificación, conservación y eventual liquidación de sus bienes. El juzgado dispuso que la sindicatura continúe interviniendo en el expediente y ordenó avanzar con las medidas necesarias para preservar el patrimonio de la compañía.

Entre otras disposiciones, la resolución contempla la clausura e inventario de instalaciones, la identificación de activos y las medidas necesarias para su posterior venta. También ordenó comunicar la quiebra al Banco Central para que las entidades financieras embarguen los fondos de la sociedad y los transfieran a una cuenta judicial.

La sindicatura deberá intervenir en la administración de los bienes y proponer los mecanismos de realización de los activos, mientras los acreedores continuarán sus reclamos dentro del proceso falencial. La resolución también establece una nueva instancia de verificación para los créditos que correspondan.

Así, la compañía que había apostado a expandirse por Buenos Aires con una propuesta de panadería de inspiración danesa terminó en quiebra. El último intento de encontrarle un nuevo dueño había llegado desde una familia que construyó uno de los mayores negocios de pizzas económicas del país, pero la operación nunca pasó de la etapa de evaluación. Sin otros interesados en continuar el salvataje, la Justicia dispuso avanzar con el proceso de liquidación.