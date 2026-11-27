Una localidad bonaerense gana protagonismo entre los destinos turísticos de cercanía.

Los destinos rurales de la provincia de Buenos Aires se encuentran entre las alternativas más elegidas por quienes buscan escaparse del ritmo de la ciudad durante el fin de semana. Además de localidades tradicionales como Carlos Keen, otros pueblos del partido de Luján comenzaron a desarrollar sus propias propuestas turísticas.

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Entre ellos se encuentra Open Door , una localidad que tiene espacios naturales, establecimientos gastronómicos y una extensa tradición de actividades ecuestres . Su cercanía con la capital porteña permite visitarla durante el día o extender la estadía en alguno de sus alojamientos.

Open Door amplió su oferta turística a partir de la incorporación de espacios recreativos, restaurantes y propuestas deportivas . A diferencia de otros destinos rurales cuya actividad gira alrededor de la gastronomía, esta localidad también cuenta con una importante infraestructura para la práctica del polo y el golf.

Su origen se remonta a finales del siglo XIX y está relacionado con el médico Domingo Cabred, impulsor de un modelo de atención psiquiátrica de puertas abiertas . Actualmente, los visitantes pueden tomar clases de polo en establecimientos como Polo One y La Aguada , tanto si cuentan con experiencia previa como si desean acercarse por primera vez a este deporte.

La oferta de alojamiento incluye hoteles, cabañas y establecimientos rurales . También existen propuestas para pasar un día de campo con cabalgatas, espectáculos folclóricos y actividades recreativas.

Los espacios verdes invitan a realizar caminatas lejos del ruido de la ciudad. Gentileza - @parque_cabred

Parque Cabred: 60 hectáreas de naturaleza y túneles verdes para desconectar

El Parque Cabred cuenta con 60 hectáreas abiertas al público desde 2022 y constituye uno de los principales atractivos naturales de Open Door. Sus caminos rodeados de árboles forman túneles verdes que invitan a hacer caminatas y disfrutar del paisaje.

El espacio está vinculado con la historia del Hospital Interzonal Neuropsiquiátrico Domingo Cabred, una institución pionera en los tratamientos de salud mental de puertas abiertas en Argentina. La Asociación Cooperadora del hospital tuvo un papel central en el desarrollo del proyecto recreativo, que busca acercar a los visitantes al patrimonio natural e histórico de la localidad.

La gastronomía criolla forma parte de la identidad cultural de la zona. Magnific

Dónde comer en Open Door: del asado a la estaca a los bodegones de barrio

La gastronomía de Open Door tiene al asado y los platos caseros como protagonistas, con alternativas que abarcan desde comedores rurales hasta restaurantes de hotel. Entre los establecimientos que forman parte de su circuito gastronómico se encuentran:

Raíz Criolla: restaurante al aire libre especializado en carnes preparadas a la estaca, al disco, a la parrilla y en horno de barro. Una vez al mes ofrece una vaquillona con doce horas de cocción

La Perdiz: restaurante del hotel Wyndham Garden que combina recetas tradicionales del campo con preparaciones gourmet

Chacra El Rancho: ofrece jornadas campestres con asado, empanadas, espectáculos folclóricos y actividades recreativas

La Garza Lola: una alternativa para quienes buscan empanadas fritas, picadas y postres tradicionales

El Bodegón de Froi: cuenta con una carta de milanesas, supremas, pastas caseras y distintas preparaciones con carne y pollo Open Door te invita a disfrutar de la naturaleza en un entorno lleno de paz. Gentileza - TripAdvisor

Cómo llegar desde CABA y qué tener en cuenta para organizar la visita

Open Door se encuentra a 82 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en las inmediaciones del cruce de las rutas provinciales 6 y 192. Existen dos alternativas principales para llegar en auto desde la capital porteña:

por Acceso Oeste: continuar hasta Luján, tomar la Ruta Provincial 192 y recorrer aproximadamente siete kilómetros hasta la localidad

por Panamericana: tomar el ramal Pilar, continuar por la Ruta Nacional 8 y desviarse hacia la Ruta Provincial 6 a la altura de Parque Sakura

Quienes prefieran viajar en transporte público pueden consultar los servicios del tren San Martín desde Retiro hasta la estación Cabred. También se puede viajar en colectivo hasta Luján y continuar hacia Open Door con las líneas 350 o 502.

Para organizar una escapada de un solo día, una buena alternativa es recorrer el Parque Cabred durante la mañana, almorzar en alguno de los restaurantes rurales y dedicar la tarde a las actividades recreativas.