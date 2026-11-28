La ciudad entrerriana prepara tres jornadas de música, sabores regionales y propuestas culturales para recibir a visitantes de distintos puntos del país.

Cuenta con propuestas naturales, históricas y recreativas para disfrutar en cualquier época del año.

Con la llegada de diciembre, este lugar se prepara para recibir a turistas con una propuesta que combina producción regional, música en vivo y actividades para toda la familia . La ciudad será sede de una nueva edición de su tradicional celebración citrícola, un encuentro que cada año convoca a productores, vecinos y visitantes turísticos .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La 48ª Fiesta Nacional de la Citricultura se desarrollará durante el primer fin de semana de diciembre en Concordia y tendrá como protagonistas a las naranjas, las mandarinas y una programación artística con músicos nacionales y representantes de la escena local. Además, habrá exposiciones, gastronomía y espacios dedicados a mostrar el trabajo de una de las actividades económicas más importantes de la región.

La celebración tendrá lugar los días viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de diciembre de 2026 en el Parque Central Viñedos Moulins, uno de los espacios elegidos por la organización para recibir las actividades principales.

Se prepara para recibir a visitantes durante el primer fin de semana de diciembre.

La entrada general será libre y gratuita durante las tres jornadas . El encuentro es organizado en conjunto por el municipio, la Asociación de Citricultores y representantes del sector privado, con el acompañamiento del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR).

La fiesta tiene una historia vinculada directamente con la identidad productiva de la ciudad . Sus orígenes se remontan a 1966, cuando comenzó como un homenaje a los trabajadores y productores que sostienen la actividad citrícola. Con el paso de los años, se convirtió en uno de los acontecimientos más representativos del calendario cultural y turístico de Concordia.

La propuesta no se limita a los espectáculos musicales. Uno de sus espacios centrales será la Expo Citrus, donde participarán productores, empresas e instituciones relacionadas con el sector. Allí se podrá conocer parte del recorrido que realizan las frutas desde las plantaciones hasta su cosecha, procesamiento, empaque y comercialización.

También habrá jornadas técnicas y actividades vinculadas con la producción regional. Es una oportunidad para descubrir por qué las naranjas y mandarinas tienen tanta presencia en la economía entrerriana y cómo esta actividad forma parte de la vida cotidiana de numerosas familias.

Los artistas y actividades confirmadas en la Fiesta Nacional de la Citricultura 2026

La música tendrá un lugar central durante las tres jornadas. La grilla incluye bandas nacionales, artistas regionales, ballets folclóricos y propuestas vinculadas con la cultura popular entrerriana. Entre los nombres más convocantes aparecen Cruzando el Charco y Nonpalidece, además de Los Lirios de Santa Fe y Mario Pereyra. La programación se distribuirá de la siguiente manera:

El viernes 4 de diciembre el escenario abrirá a las 20 y tendrá una noche con música popular y espectáculos variados. La agenda incluye:

Ballet Folclórico Renovando Sueños

Las3Cosas

CamiRa

Los Hermanos Roldán

RM7

Cruzando el Charco

Naty Martínez

Los Lirios de Santa Fe

Presentación de las postulantes a Embajadora de la 48ª edición

Presentación del Carnaval de Concordia

El sábado 5 de diciembre, la segunda jornada, también comenzará a las 20 y tendrá como uno de sus platos fuertes la presentación de Nonpalidece, una de las bandas nacionales más reconocidas de la escena reggae. Además, participarán:

Ballet Folclórico Sembrando Futuro

Tercera Generación

Los Cachorros

Luz Izaguirre y Santi Borda

Bauty Giménez y su conjunto

Sentimiento Original

La Juntada de los Artistas

Durante esa noche también se realizará la elección y coronación de la Embajadora de la Fiesta Nacional de la Citricultura. El domingo 6 de diciembre, el cierre tendrá una apertura más temprana, prevista para las 18, con un sunset musical entre las 18 y las 20. La programación contempla:

Ballet Folclórico Alas de Mi Patria

Tío Chack

Dilibio Andrini

Cantalo, con Alejandro Quintana

Jorge Calderón

La Don César

Mario Pereyra

Nueva presentación del Carnaval de Concordia

La producción citrícola forma parte de la identidad económica y cultural de la ciudad entrerriana. Instagram Fiesta Nacional de la Citricultura

Otros atractivos para hacer en Concordia

La Fiesta Nacional de la Citricultura puede ser el motivo principal del viaje, pero Concordia tiene suficientes atractivos como para quedarse todo el fin de semana. Su ubicación sobre el río Uruguay permite combinar paseos históricos, naturaleza, playas y descanso en aguas termales.

Uno de los lugares más interesantes para visitar es el Parque San Carlos, un predio natural de aproximadamente 98 hectáreas que alberga las ruinas del antiguo castillo construido entre 1888 y 1891. El sitio tiene un vínculo particular con Antoine de Saint-Exupéry, autor de El Principito, quien visitó la propiedad durante su estadía en Argentina. La historia del lugar inspiró parte de las referencias que aparecen en su obra.

El recorrido permite conocer los restos de la construcción, caminar por senderos rodeados de vegetación autóctona y visitar espacios como el Jardín Botánico Caá Porá. También hay un monumento dedicado al personaje literario.

Otro paseo recomendado es la Costanera de Concordia, ubicada sobre las orillas del río Uruguay. Es un espacio tradicional para caminar, tomar algo, disfrutar de la gastronomía local y contemplar el paisaje ribereño. Entre las alternativas para los días de calor aparecen las playas:

Playa Los Sauces: está sobre la Costanera y se caracteriza por sus sectores de arena y espacios recreativos

Playa Nebel: ofrece una costa de piedras basálticas y vistas hacia la ciudad uruguaya de Salto

Lago de Salto Grande: ubicado a unos 18 kilómetros del centro, cuenta con playas, espacios naturales y opciones para practicar actividades náuticas y pesca deportiva

La ciudad también tiene una propuesta termal interesante. Cuenta con tres complejos que ofrecen piscinas de aguas naturalmente calientes, servicios gastronómicos y espacios de descanso. Algunos incorporan alojamiento y alternativas recreativas para chicos, mientras que otros se encuentran cerca del Lago de Salto Grande.

Para quienes prefieren los recorridos culturales, el Palacio Arruabarrena es otra parada atractiva. Este edificio histórico, construido entre 1916 y 1919, funciona como museo regional y conserva objetos, fotografías, documentos y mobiliario vinculados con la historia de Concordia.