El arte de la restauración: Fontenla fue elegida para equipar el Hilton en Thays Parque Leloir

La empresa líder en mobiliario premium y de diseño fue seleccionada para tener a su cargo el equipamiento integral de un nuevo establecimiento hotelero, el proyecto de alta gama más aspiracional de Zona Oeste.

En el marco de su constante expansión en el mercado corporativo, Fontenla -la firma líder en la industria del mobiliario de diseño y de proyectos integrales- cerró el acuerdo con la firma Romay Desarrollos Inmobiliarios, para encargarse del proyecto integral del mobiliario del nuevo Hotel Hilton Garden Inn , ubicado en el centro del imponente complejo de Zona Oeste.

El acuerdo se formalizó durante un encuentro clave mantenido por los equipos directivos de ambas firmas en las instalaciones del polo gastronómico del predio. Con la firma de este contrato, Fontenla asumirá la responsabilidad de vestir y equipar el establecimiento hotelero bajo los más exigentes estándares de calidad, sofisticación y diseño que caracterizan a sus proyectos.

Para este desembarco de la firma Hilton en Parque Leloir se eligió a Fontenla para llevar adelante la producción de todo el mobiliario de esta gran apertura debido a la gran capacidad, trayectoria y elegancia de esta empresa argentina de diseño que tiene más de 77 años de excelencia en el mercado.

Sus diseños formarán parte de las habitaciones, con mesas de luz, mesas de desayuno, sillones individuales, puff y sofás y del gran Lobby en el cual forman parte sillones individuales, una espectacular mesa Puro, el sillón central, el banquette corrido, otros sofás, mesas del restaurante y sillas con apoyabrazos.

“Estamos muy felices de haber sido elegidos para participar en un proyecto tan importante como el de Hilton Thays Parque Leloir. Este tipo de obras representan un desafío que asumimos con mucho compromiso, porque entendemos que el mobiliario forma parte de la experiencia que vivirá cada huésped”, comenta Roberto Fontenla , presidente de Fontenla .

Cómo será el hotel

El nuevo hotel de la prestigiosa cadena internacional Hilton, cuya construcción se encuentra avanzada, prevé su apertura para el siguiente año. El establecimiento dispondrá de 72 habitaciones de distintas tipologías, tres salones para eventos, un centro de convenciones con capacidad para 400 personas, SPA, piscinas cubiertas y al aire libre, gimnasio y restaurante.

El desarrollo -bajo la dirección del arquitecto Gustavo Romay- está emplazado en un predio de 2,5 hectáreas que combina naturaleza centenaria con infraestructura urbana de primer nivel, habiendo sido galardonado con el premio Müchtek Arquitectura a la mejor Arquitectura Comercial de América Latina.

Otro gran hito para Fontenla

Para Fontenla, este proyecto consolida su posicionamiento como el aliado estratégico ideal para desarrollos inmobiliarios de alta gama y hotelería premium, aportando el valor estético, el confort y el respaldo constructivo que demandan las marcas globales de la escala de Hilton.

“Para nosotros es un verdadero orgullo que Hilton vuelva a confiar en Mobiliarios Fontenla para un nuevo proyecto, en esta oportunidad para el Hotel Hilton Garden Inn de Thays Parque Leloir. Que una cadena hotelera de prestigio internacional renueve su confianza en nuestro trabajo es un reconocimiento a nuestra trayectoria, a la calidad de nuestros productos y al compromiso de todo nuestro equipo”, comenta Fernando Fontenla, Vicepresidente de Fontenla.

“Hoy nos encontramos en plena etapa de producción, trabajando con la dedicación y el nivel de detalle que un proyecto de estas características requiere. Estamos fabricando el mobiliario para distintos sectores del hotel, incluyendo las habitaciones y los espacios comunes, con el objetivo de ofrecer piezas que combinan diseño, funcionalidad, confort y la máxima calidad”, cierra el ejecutivo.

“Ser parte de este desarrollo nos llena de orgullo y reafirma la confianza que importantes cadenas hoteleras depositan en nuestra empresa. Seguiremos trabajando con la misma dedicación para acompañar proyectos que impulsen el crecimiento de la industria hotelera y del diseño argentino”, concluye Roberto Fontenla.