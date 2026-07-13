Murió Hamad bin Khalifa, el exemir que transformó a Qatar y convirtió al país en sede del Mundial 2022 + Agregar ámbito en









Fue el gran impulsor de la Copa Mundial que ganó la Selección Argentina y el encargado de colocarle una túnica árabe a Lionel Messi tras la consagración ante Francia. Su gestión también estuvo marcada por el crecimiento global del emirato y denuncias por corrupción dentro de la FIFA y la falta de garantías de los derechos humanos en el país.

El ex emir gobernó Qatar durante 18 años y cambió la historia del país árabe y petrolero, para siempre.

El ex emir de Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, murió este lunes a sus 74 años, según informaron medios estatales de aquel país. El gobierno de la nación asiática no dio ningún detalle sobre el fallecimiento del jeque, quien además de haber sido el principal impulsor del mundial de 2022, fue el encargado de colocarle el bisht a Lionel Messi, la túnica tradicional árabe con la que el capitán argentino levantó la Copa del Mundo. hace 3 años y medio.

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Hamad renunció a en junio de 2013 tras 18 años como emir, pero siendo el encargado de llevar al país petrolero a ser conocido en todo el mundo. Con los millones de dólares del oro negro, fundó la poderosa cadena de noticias Al Jazeera y compró una de las tienda de de lujo más famosas y exclusivas del mundo, Harrods, que solo se encuentra en el Reino Unido, y a tuvo su única sucursal en el extranjero en el centro de Buenos Aires, a principios del Siglo XX.

A pesar de consolidar la marca Qatar en el mundo —y así encubrir la falta de derechos humanos en el país—, el mayor logro de Hamad fue que su monarquía resultara elegida como sede del Mundial 2022. Aquella designación, concretada en 2010, terminó siendo el punto de partida para que EEUU iniciara investigaciones dentro de la FIFA y destapara el entramado de corrupción que lideraba Joseph Blatter, el expresidente del organismo, quién fue siempre cercano al ahora fallecido ex emir.

Del golpe palaciego a entregar el poder a su hijo El jeque Hamad estudió en la Academia Militar de Sandhurst, en el Reino Unido, y llegó a desempeñarse como comandante de las Fuerzas Armadas de Qatar y ministro de Defensa. A fines de la década de 1970 fue designado príncipe heredero y, con el paso de los años, comenzó a asumir un rol cada vez más relevante en la administración de las enormes reservas de petróleo y gas del emirato.

En junio de 2013, Hamad sorprendió al anunciar que cedía el poder a su hijo, Tamim bin Hamad Al Thani, en una decisión poco habitual para la región. En los países del Golfo, los cambios de liderazgo suelen producirse tras la muerte o el derrocamiento del gobernante de turno.

Paradójicamente, el propio Hamad había llegado al poder en 1995, cuando desplazó a su padre, el jeque Khalifa bin Hamad Al Thani, mediante un golpe de Estado sin derramamiento de sangre, mientras este se encontraba de viaje en el exterior. Su renuncia fue interpretada por analistas internacionales como un intento de anticiparse a las demandas de renovación política surgidas tras la Primavera Árabe, apostando por un liderazgo más cercano a las nuevas generaciones. En ese momento, Qatar contaba con una población estimada de 300.000 habitantes, una de las más reducidas de la región.