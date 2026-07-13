El dólar blue subió por primera vez en seis ruedas y la brecha tocó un pico de tres semanas + Agregar ámbito en









La cotización informal rebota hasta los $1.520, mientras el mayorista retrocede y se ubica en $1.482. Así, la diferencia entre ambos tipos de cambio se amplía hasta el 2,56%, frente al 1,48% previo.

El dólar blue rebotó hasta los $1.520, mientras la baja del mayorista amplió la brecha cambiaria al 2,56%. Depositphotos

El dólar blue subió este lunes después de cinco ruedas consecutivas en sendero bajista y volvió a ampliar la distancia frente al tipo de cambio oficial. De esta forma, la cotización informal avanzó 0,66% hasta los $1.500 para la compra y los $1.520 para la venta, mientras que el dólar mayorista retrocedió 0,4% y bajó a $1.482. Como resultado de estos movimientos contrapuestos, la brecha cambiaria escalaódesde el 1,48% hasta el 2,56%, su nivel más alto en más de tres semanas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La dinámica se produce en un mercado que espera una mayor movilidad del dólar durante la segunda mitad del año, luego de que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado corrigiera al alza sus proyecciones hasta diciembre. En ese contexto, el recorrido cambiario estará condicionado por la oferta estacional del agro, la demanda de cobertura y la estrategia del Banco Central para acumular reservas sin generar una presión excesiva sobre las tasas de interés.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, lunes 13 de julio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.482 para la venta.

Valor del CCL hoy, lunes 13 de julio El dólar CCL cerró a $1.568,7 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.8%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 13 de julio El dólar MEP cerró a $1.519,86 y la brecha con el dólar oficial es de 2.6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 13 de julio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963. Cotización del dólar cripto hoy, lunes 13 de julio El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.557,41, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, lunes 13 de julio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s62.053, según Binance.