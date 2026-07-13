Dólar futuro: estiman que la posición vendida del BCRA aumentó casi u$s1.000 millones en poco más de un mes

La intervención para controlar el dólar se expandió, elevando el interés abierto en futuros a u$s3.879 millones. La búsqueda de cobertura se intensifica en invierno.

La intervención oficial por "vías alternativas" para controlar al dólar continuó su expansión las últimas semanas. Es asi que el interés abierto total en el mercado de dólar futuro ya asciende a u$s3.879 millones, muy por encima de los u$s2.790 millones registrados en mayo (cuando el BCRA exhibía su menor posición de los últimos 16 meses). Expertos del mercado sostienen que la posición vendida del BCRA habría aumentado en torno a u$s960 millones entre junio y principios de julio.

Sobre este último punto, Federico Machado , economista de Economía Open , analizó el dato conjunto con Ámbito : "Así es. Pero hay que tener en cuenta que hubo una caída importante del OI a fines de mayo cuando el BCRA no rolleo posición. Igualmente, es lógico ver mayor cobertura cambiaria durante los meses del invierno , considerando que es un tramo del año donde estacionalmente hay menor oferta y mayor demanda de divisas".

Para este experto la clave es la demanda de divisas , ya que, hasta fines de agosto definió como "el peor momento" estacional , por la importación de GNL sumado a las vacaciones de invierno (hay que tener en cuenta que este año también se sumaron los viajes por el Mundial de fútbol). " De septiembre en adelante debería normalizarse. Creemos qué la dolarización pre electoral no empezó. Falta para eso", añadió.

Cabe recordar el dólar oficial continúa en una senda alcista , en el segmento mayorista, este lunes opera a $1.485 para la venta, y se mantiene en su récord nominal. Durante junio el TC avanzó 5,3% , lo que implicó una fuerte aceleración con respecto al mes previo. El minorista , en tanto, tocó la semana pasada los $1.500, mientras que, dentro de los paralelos, el CCL se encamina a los $1.600.

En charla con Ámbito , el analista financiero Christian Buteler , aseguró que hay una fuerte presión compradora y que esto se evidencia con que el Banco Central adquiere menos dólares si se compara montos con lo que venía comprando. "Es sabido que el segundo semestre no hay tanto oferta de dólares y el billete se pone un poco más tomador" , amplió.

A su vez, Buteler analizó la dinámica cambiaria que se viene y el rol del sector energético como amortiguador. "Con el tema de las exportaciones de petróleo no es tan estacional como puede llegar a ser el campo, entonces algo más de oferta desde ese lado podemos llegar a tener", destacó el economista sobre el ingreso de divisas para los próximos meses. Sin embargo, Buteler advirtió que la escasez de divisas obligará al Gobierno a mantener una estrategia de fuerte contención.

Para el especialista, el rumbo oficial ya está trazado y se sostendrá sobre las herramientas habituales de intervención: "Venta de dólar bonos-linked, venta en dólar futuro y menor cantidad de compras en el mercado es lo que se espera para este segundo semestre sin lugar a dudas".

Los últimos datos disponibles que muestran una mayor demanda de divisas. La rueda spot del miércoles operó u$s582,2 millones en el total, 34,70% más que el martes y la operatoria MEP que se duplicó hasta u$s231,2 millones (+101,57%). El BCRA compró u$s34 millones, un nivel moderado en la antesala del feriado, explicaron desde Outlier. En futuros, A3 operó 1.461.155 contratos, con el OI que cerró en 3.879.310 contratos y una variación neta de +168.780.

"El patrón fue de apertura fuerte en las dos primeras posiciones: julio sumó 96.815 contratos de OI con un volumen de 808.629, y agosto sumó 91.458 contratos con un volumen de 339.603, mientras que septiembre cerró 29.558 contratos. Otras aperturas menores aparecieron en octubre (+6.014) y diciembre (+2.066). El cambio de patrón respecto a las últimas ruedas (donde las implícitas venían bajando) es notable. La apertura fuerte en julio y agosto con precio del primer contrato cayendo en línea con el spot es consistente con presencia del BCRA en el frente", cerraron desde Outlier.