Cómo juega Inglaterra: fortalezas y debilidades del rival de Argentina en el Mundial 2026

Los ingleses vienen de ganarle a Noruega para meterse en semifinales de la Copa del Mundo, pero con bastantes debilidades que la Albiceleste puede aprovechar. Por otro lado, sus oportunidades llegan gracias a la liberación de su mejor jugador: Jude Bellingham.

Jude Bellingham, la pieza de Inglaterra que soluciona todo y el jugador a derrotar por parte de la Selección argentina en el duelo de semifinales del Mundial 2026.

La Selección argentina está a las vísperas de un partido histórico ante Inglaterra, el miércoles a las 16 horas, por las semifinales del Mundial 2026 . Ambos equipos llegan muy gastados y con poco resto físico para el encuentro en Atlanta, pero la Albiceleste puede aprovechar ciertos puntos claves para quedarse con la victoria.

Aunque para lograrlo no tendrán que descuidar a Jude Bellingham, la figura inglesa que está intratable en la fase eliminatoria de la Copa del Mundo y quiere dejar su huella en el país y en el certamen de Norteamérica.

Una de sus principales flaquezas es la zona defensiva . En lo que va de la cita mundialista el conjunto inglés ya recibió seis goles en contra y solo pudo tener la valla a cero en dos ocasiones, al igual que la Selección argentina, pero con fallas muy notorias. Si bien en el último partido ante Noruega recibieron un golazo de Andreas Schjelderup, en los demás fueron tantos evitables.

En lo que va del torneo no pudieron consolidar una línea de cuatro defensores al nivel de lo que la circunstancia requiere y lo están pagando. Ante la sanción de dos partidos sin jugar a Jarrell Quansah, por su patada a México y la ausencia de Djed Spence, por problemas físicos, el lugar de lateral derecho lo va a tomar Ezri Konsa, habitual defensor central, por lo que será uno de los puntos flojos que tendrá que aprovechar el equipo de Lionel Scaloni para atacar.

Otro de los factores que hay que tener en cuenta es que los Tres Leones arrastran una carga de tensión muy grande del partido que jugaron ante México en octavos y vienen de jugar 120 minutos en su último partido contra Noruega. Sin ir más lejos, el partido por los cuartos de final casi lo pierden por la falta de resto físico del mediocampo y los laterales defensivos, otro de los puntos que va a tener en tener en cuenta el entrenador de la Selección nacional.

Las fortalezas de Inglaterra

Si bien defensivamente no están del todo bien, en el mediocampo y en la delantera es todo lo contrario. De los 13 goles que llevan anotados, 6 fueron de Bellingham y otros 6 de Harry Kane, mientras que el restante lo hizo Marcus Rashford. El mediocampista del Real Madrid es una de las sorpresas en la lista de goleadores por el rol que está ejerciendo en el certamen: presionar, recuperar y salir jugando, aunque eso es solo lo que pueden marcar las estadísticas.

El nacido en Birmingham tiene el diferencial de que juega con el 100% de sus capacidades y entregando todo físicamente para salvar a su equipo. Si se necesita un defensor, se va a tirar de cabeza como lo hizo contra México, y si necesitan un goleador, va a permanecer al acecho en el área rival tal como lo hizo ante Noruega, por lo que esa polifuncionalidad que tiene va a ser uno de los puntos a seguir por parte de la Albiceleste.

Jude Bellingham, la figura de Inglaterra. FIFA

Otro de los jugadores a tener en cuenta es Elliot Anderson, uno de los jugadores más prometedores del plantel que acaba de ser comprado por el Manchester City por u$s155 millones. El mediocampista puede ocupar todos los roles del mediocampo, al igual que Bellingham, pero le están dando la tarea de centrarse en los defensivo. Es el que más recuperaciones, bloqueos y barridas defensivas hace por encuentro, en toda la selección.

La posible formación de Inglaterra

El equipo dirigido por Thomas Tuchel, algo afligido desde lo defensivo, va a ir con lo mejor que tiene y en busca de la segunda estrella del país, después de lo que fue la obtención de la primera hace exactamente 60 años, en 1966.

El probable 11 (4-2-3-1): Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Declar Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Antony Gordon; Harry Kane.