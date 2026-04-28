Una amabilidad incomparable: los 3 destinos más hospitalarios de Argentina

Entre tantos rincones mágicos que tiene el país, estos sitios atienden al turismo como pocos, brindándoles una experiencia única.

Estos rincones argentinos se destacan por el buen trato hacia el turismo.

La hospitalidad es uno de los pilares fundamentales para atraer al turismo , ya que un mal trato le podría generar una mala imagen a los visitantes. Sin embargo, a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, hay destinos que se destacan más por su amabilidad para con los viajeros.

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Desde guiar a quienes se aventuran a conocer estos rincones, hasta quienes explican detenidamente qué comer o hacia dónde ir para disfrutar al máximo de estos sitios. No importa qué se busque hacer, la amabilidad de los lugareños siempre estará para brindarle la mejor experiencia posible al turista.

A la hora de elegir un destino, la hospitalidad juega un rol fundamental para atraer a las familias, que buscan una buena experiencia en sus vacaciones.

San Martín de los Andes está ubicada en la provincia de Neuquén , a orillas del lago Lácar y dentro del Parque Nacional Lanín . Es uno de los principales centros turísticos de la Patagonia y cuenta con alojamientos distribuidos entre el centro, la costanera y las zonas cercanas a los accesos a circuitos naturales.

El sistema para el turismo incluye agencias habilitadas que organizan excursiones con puntos de salida definidos, además de servicios de transporte hacia los principales recorridos. En el centro funcionan oficinas de información turística con mapas, horarios y detalles de cada actividad disponible según la temporada.

San Martín de Los Andes Despegar La ciudad está rodeada de un imponente entorno natural. Despegar

La gastronomía local se basa en productos regionales con presencia en la mayoría de los establecimientos. La trucha patagónica se ofrece grillada, ahumada o con manteca negra; el cordero se cocina al asador o al horno de barro; el ciervo aparece en estofados o braseados. También hay sopas de montaña, guisos y platos de cuchara que forman parte de la carta habitual.

En el rubro dulce, se destacan chocolaterías artesanales con elaboración en el lugar, casas de té con tortas caseras y cafeterías que trabajan con pastelería propia. Las cervecerías artesanales producen variedades locales que se sirven en bares del centro y zonas cercanas al lago.

Durante el invierno, el cerro Chapelco concentra la actividad con pistas habilitadas, alquiler de equipos, instructores y espacios gastronómicos en la base. En otras épocas del año, las excursiones se orientan al Camino de los Siete Lagos, Quila Quina y Hua Hum, con recorridos señalizados y transporte que parte desde la ciudad.

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Chacras de Coria

Chacras de Coria se encuentra en el departamento de Luján de Cuyo, Mendoza, a unos 15 kilómetros de la capital provincial. La localidad forma parte del principal circuito vitivinícola y concentra bodegas, restaurantes y alojamientos dentro de un área con trayectos cortos entre cada punto.

Las bodegas organizan visitas con recorridos internos que incluyen sectores de molienda, fermentación, guarda en barricas y embotellado. Las degustaciones se realizan en salas preparadas, con servicio de copas y presentación de cada vino según su variedad, origen y características.

La gastronomía se concentra en torno a menús por pasos con maridaje. Se sirven carnes a la parrilla, empanadas mendocinas, pastas frescas, vegetales de producción local y preparaciones con productos de estación.

Chacras de Coria Ele Baños Los viñedos juegan un papel fundamental en esta localidad. Ele Baños

Además de las bodegas, hay restaurantes independientes, bares de vinos y cafés que completan la oferta gastronómica. Estos espacios trabajan con cartas elaboradas con ingredientes de la región y etiquetas locales, con servicio en salón y en patios o jardines.

Las actividades se completan con circuitos en bicicleta entre viñedos, recorridos guiados por fincas y propuestas vinculadas a la cosecha en temporada. Los trayectos están señalizados y se pueden realizar con mapas o mediante servicios contratados en la zona, los cuales destacan por su excelente atención al público.

Villa Yacanto

Villa Yacanto está ubicada en el valle de Calamuchita, Córdoba, al pie del cerro Champaquí. La localidad presenta una escala menor, con alojamientos como cabañas, posadas y complejos distribuidos en zonas residenciales y áreas cercanas a caminos serranos.

La gastronomía se basa en preparaciones caseras elaboradas en el lugar. Se sirven carnes asadas, empanadas, guisos, pastas frescas, panificados y dulces regionales como arrope, mermeladas y conservas. Los platos se preparan con productos locales y recetas tradicionales del lugar, que le dan un estilo difícil de encontrar en otros puntos del país.

Villa Yacanto Meteored Argentina El balneario es la gran atracción de este rincón cordobés. Meteored Argentina

Las actividades parten desde el propio pueblo y se organizan en función del entorno serrano. El acceso al cerro Champaquí se realiza por senderos que comienzan en la zona, con tramos de ascenso progresivo y puntos de referencia durante el recorrido.

El balneario Puente Blanco cuenta con sectores junto al arroyo que se utilizan para descanso, mientras que el camino a Los Linderos permite avanzar en vehículo hasta un punto cercano a la cumbre antes de continuar a pie. También hay caminos serranos que conectan distintos puntos del valle.