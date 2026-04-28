El turismo espacial cumplió 25 años: cuántos viajes se hicieron y cuál es la clave del negocio

Más de 140 turistas ya pudieron conocer el más allá de la Tierra. La mayoría de los viajes están garantizados por cinco compañías.

El turismo espacial cumplió 25 años desde aquel primer viaje que abrió un camino impensado hasta entonces. Desde ese momento, la cantidad de personas que viajaron fuera de la Tierra creció de manera sostenida: ya son al menos 143 turistas espaciales en un total de 39 misiones , en su mayoría organizadas por cinco compañías privadas .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para el astronauta italiano Paolo Nespoli , con tres misiones en la Agencia Espacial Europea , este proceso marcó un punto de inflexión. “Es un cambio importante”, señaló en diálogo con la agencia ANSA, al destacar que el acceso al espacio ya no está reservado únicamente a perfiles técnicos altamente especializados.

Nespoli remarcó que, aunque los astronautas profesionales cuentan con una preparación compleja que permite llevar adelante tareas científicas exigentes, la apertura a civiles aporta otra dimensión.

“Es justo que otras personas vayan al espacio para experimentar otros aspectos, diferentes de los que viven los astronautas profesionales”, explicó.

En ese sentido, consideró que el futuro de las misiones incluirá perfiles diversos: “Seguramente será necesario cambiar la forma de vivir el espacio y, junto a astronautas y técnicos, deberán participar en las misiones escritores, periodistas, poetas o políticos”.

El inicio del turismo espacial

El primer turista espacial debió atravesar fuertes cuestionamientos. La NASA y varios astronautas criticaron la iniciativa, argumentando que no existían las condiciones adecuadas para una persona sin formación técnica.

“La NASA entonces no quería ni oír hablar de turistas espaciales porque significaba utilizar dinero de los contribuyentes para misiones no científicas. En aquella época, dice Nespoli, se consideraba imposible que alguien comprara un vuelo”, declaró.

Sin embargo, Rusia adoptó una postura diferente y permitió la venta de un asiento en una nave Soyuz.

Tras superar exigencias médicas y debates técnicos, el primer turista finalmente despegó desde Baikonur, despedido por Valentina Tereshkova, la primera mujer en viajar al espacio.

El rol de Rusia y el cambio tecnológico

Durante años, Rusia mantuvo un papel central al ofrecer vuelos tanto a turistas como a astronautas internacionales, especialmente tras el retiro del Space Shuttle, cuando la Soyuz quedó como el único medio disponible para los países occidentales.

Al mismo tiempo, la evolución tecnológica redujo las barreras de acceso. “Hoy ya no es necesario ser piloto de pruebas para volar en las naves modernas, altamente automáticas”, señaló Nespoli, al subrayar cómo la automatización transformó el perfil requerido para viajar al espacio.

El crecimiento del turismo espacial fue gradual. Durante casi dos décadas, entre 2001 y 2019, solo viajaron siete personas, todas con tickets de alto costo. Recién a partir de 2021, los vuelos, principalmente suborbitales, comenzaron a multiplicarse.

Ese año viajaron seis turistas, luego cuatro en el siguiente, más tarde otros seis y finalmente ocho en 2025, consolidando una tendencia de expansión.

turismo-espacial.jpg Esperan que el turismo espacial crezca cada año más. Archivo

En paralelo, se registraron hitos relevantes: el vuelo de Anousheh Ansari en 2006 como primera turista espacial, la primera misión completamente privada en 2021, y el viaje de Blue Origin con una tripulación íntegramente femenina que incluyó a la cantante Katy Perry.

Las empresas privadas y el nuevo negocio espacial

El desarrollo de esta industria está impulsado principalmente por compañías privadas. Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, se posicionó como una de las más activas en vuelos suborbitales, junto con Virgin Galactic y Space Adventures.

Por su parte, SpaceX y Axiom Space avanzaron en propuestas más ambiciosas, ofreciendo experiencias de vuelo orbital completo.

Incluso figuras vinculadas a la gestión espacial participaron de estas misiones: el actual administrador de la NASA formó parte en 2021 de la misión privada Inspiration4, organizada por SpaceX.

A 25 años del primer viaje, el turismo espacial dejó de ser una rareza para convertirse en una actividad en crecimiento, con perspectivas de seguir ampliando su alcance en los próximos años.