La tranquila joya de Córdoba que conquistará tu corazón y querrás volver todos los años

Esta provincia oculta un destino serrano con paisajes únicos y una calma total que te invita a desconectar un poco del ritmo diario y disfrutar en paz.

Este rincón de Argentina te permite disfrutar de la naturaleza como nunca antes.

Aunque muchos no lo sepan, a muy pocos kilómetros de la capital cordobesa existe un destino que llama la atención por su simpleza. Acá no hace falta tener un cronograma cargado de actividades ni grandes planes para disfrutarlo, ya que el entorno natural y el ritmo tranquilo marcan la diferencia desde el primer momento.

Quienes llegan por primera vez, descubren un lugar pensado para descansar , caminar y reconectar con lo esencial. El verde y la naturaleza dominan el paisaje y cada rincón te invita a quedarte un poco más. Este destino es ideal para una escapada corta o para varios días lejos del ruido.

Para los fanáticos de la naturaleza y la tranquilidad, Córdoba cuenta con un rincón ideal.

Villa Giardino se encuentra en el Valle de Punilla, uno de los lugares turísticos más elegidos de la provincia. Está a 70 kilómetros de Córdoba , un viaje de alrededor de 1 hora en auto.

Este pequeño pueblo serrano se ubica muy cerca de La Falda , lo que lo convierte en una alternativa más tranquila dentro de una zona con un gran movimiento turístico . Su identidad está marcada especialmente por la naturaleza, el silencio y un respeto especial por los espacios verdes.

Al acceder a este destino, el tradicional reloj floral funciona como carta de presentación y ya te muestra el estilo del lugar, que es ordenado, colorido y pensado para que toda la familia disfrute.

Villa Giardino Villa Giardino es un rincón mágico de Córdoba, destacado por sus postales verdes. Gentileza - Tripadvisor

Qué se puede hacer en Villa Giardino

Las actividades en Villa Giardino están relacionadas al aire libre y a la tranquilidad. Por ejemplo, uno de los atractivos más destacados es la Reserva Ecológica El Portecelo, un espacio excelente para hacer caminatas tranquilas, observar aves y entrar en contacto directo con la vegetación autóctona.

Otro rincón elegido es el Arroyo Los Quimbaletes, donde el sonido del agua es perfecto para descansar un rato. Es un lugar muy especial para sentarse, leer o simplemente contemplar el paisaje serrano.

Entre los lugares más históricos aparece el Molino de Thea, que funciona como un mirador natural. Desde ahí mismo se pueden apreciar vistas amplias del valle, más que nada al atardecer, cuando los colores cambian sobre las sierras. El circuito sigue con el Dique El Portecelo, un espacio muy elegido para pasar la tarde, compartir un picnic o caminar alrededor del agua.

También hay propuestas culturales y religiosas, como la Capilla Nuestra Señora de la Merced y la Gruta de la Virgen de Lourdes, que forman parte de la tradición local. Para la gastronomía, las casas de té cuentan con tortas caseras, parrillas y restaurantes con platos regionales. Además, no pueden faltar las degustaciones en el viñedo Nébula Viñedo, donde se pueden probar los vinos en un entorno natural.

Cómo ir hasta Villa Giardino

Llegar a Villa Giardino es muy fácil tanto en vehículo particular como en transporte público. Desde Córdoba, el recorrido en auto toma cerca de 1 hora, dependiendo del tránsito y la ruta elegida. Una de las opciones más utilizadas es la Ruta Nacional 20, que luego conecta con caminos serranos como el Camino del Cuadrado o la E53.

También existen servicios de ómnibus que unen la capital provincial con las distintas localidades del Valle de Punilla, incluyendo paradas cercanas para facilitar la llegada de quienes prefieren no manejar.