El pueblo que hará 8.000 kilos de asado y 8.000 litros de locro para el 25 de mayo: dónde queda y cómo participar

Pueden participar personas de todo el país, formando equipos de 2 a 5 miembros , ya sea de manera particular o representando a alguna ciudad, institución o empresa.

El capitán del equipo debe tener experiencia en asado con cuero, contar con un Carnet de Manipulación Segura de Alimentos vigente y un certificado de buena salud fechado en mayo.

La inscripción se realizará de manera presencial o telefónica hasta el 20 de mayo de 2024, hasta agotar cupos. Los participantes deberán presentar una foto del DNI, del carnet de manipulación de alimentos y del certificado de buena salud, en las categorías de asado a la parrilla, a dos fuegos o al horno.

Premios

Primer premio: $200,000

Segundo premio: $120,000

Materiales y organización

Los participantes deben traer todos los materiales necesarios, como el animal, parrilla, condimentos, utensilios, palas, tablones, bandejas, cuchillos, etc. La organización no se responsabiliza por la pérdida o rotura de estos materiales. Cada equipo debe elegir un capitán, quien será responsable del grupo y recibirá el premio en caso de ganar. La organización proveerá el espacio y la leña sin costo, pero no habrá electricidad en el campo, por lo que los participantes deberán ser autosuficientes para cocinar.