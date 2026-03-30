El destino del norte argentino para visitar en Semana Santa: un rincón para comer rico y enamorarte de sus paisajes

De cara a los feriados, este sitio aparece como una de las grandes alternativas para el fin de semana largo.

Ideal para aprovechar el fin de semana largo, este lugar se posiciona como una de las opciones más recomendadas para los turistas.

En Semana Santa llegan varios días para descansar o, como hacen muchos, aprovechar y realizar turismo interno . El país tiene grandes alternativas que no requieren una gran planificación y dejan conformes a sus visitantes, gracias a su enorme abanico de actividades para ofrecer.

Además, en jornadas más que necesarias para recargar energías, estos lugares se destacan por la calma que los rodea. Para escapar del ruido típico de las grandes ciudades, se transforman en una opción viable para esta época, donde el calor va bajando y el frío aún no toma un gran protagonismo.

Seclantás es una localidad que se encuentra en el centro de la provincia de Salta , formando parte de la famosa región de los Valles Calchaquíes . Este pueblo está situado a unos 160 kilómetros de la capital provincial y a poco más de 120 kilómetros de la ciudad de Cafayate.

Este lugar es ideal para el fin de semana largo, ya que ofrece una calma difícil de encontrar en otros rincones.

Su ubicación lo posiciona justo a la vera de la histórica Ruta Nacional 40, rodeado por las inmensas montañas que componen la precordillera de los Andes . Toda esta zona se caracteriza por tener un clima seco, cielos despejados y cerros de distintos colores que enmarcan el paisaje a lo largo del camino.

El recorrido principal consiste en caminar por el casco histórico para apreciar la arquitectura antigua de sus casas, que mantienen paredes de adobe y techos de caña. En el centro del trazado urbano se puede visitar la plaza principal y la antigua iglesia de estilo colonial , que funciona como un punto de encuentro para los habitantes de la zona.

A muy pocos kilómetros del centro se desarrolla el famoso Camino de los Artesanos, una ruta de tierra donde trabajan distintas familias locales. En este trayecto se puede observar de cerca cómo se elabora el tradicional poncho salteño, viendo todo el proceso de hilado, teñido de la lana y tejido en telares de madera.

En cuanto a las excursiones, el lugar ofrece circuitos de caminata hacia el Cerro de la Cruz para obtener una vista panorámica de todo el valle desde la altura. También se organizan salidas hacia las Cuevas de Acsibi, un enorme cañón formado por paredones y túneles de roca rojiza que sorprende por sus extrañas formas geológicas.

La gastronomía es otro de sus grandes puntos fuertes, con locales y casas de familia que preparan comidas típicas del norte. Entre los platos más buscados se destacan las empanadas salteñas, las humitas y la chuchoca, una preparación tradicional a base de maíz molido que suele acompañarse con vinos artesanales de la región.

Embed - Pocos conocen este mágico pueblo entre montañas | Seclantás, Salta

Cómo ir hasta Seclantás

Para llegar desde la ciudad de Salta, el trayecto comienza tomando la Ruta Provincial 33 hacia el oeste. Este camino sube por la escénica Cuesta del Obispo, atraviesa el Parque Nacional Los Cardones y llega hasta la localidad de Payogasta, donde empalma directamente con la Ruta Nacional 40.

Desde ese punto, hay que tomar la RN40 en dirección hacia el sur y avanzar unos 30 kilómetros pasando por el pueblo de Cachi hasta llegar finalmente a Seclantás. Una gran parte de este último recorrido es de ripio y tierra de montaña, por lo que se recomienda manejar con precaución y a baja velocidad, aunque se puede acceder tranquilamente con cualquier vehículo.