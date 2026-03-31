El destino de la Patagonia argentina que te atrapa con su llamativo nombre y te enamora con sus paisajes

Este sitio cuenta con una denominación más que llamativa, pero arrastra una gran historia acompañada de bellos paisajes.

La región de la Patagonia siempre esconde sorpresas para quienes buscan alejarse del ruido de las grandes ciudades. En el sur del país, el turismo cuenta con opciones muy poco conocidas que logran llamar la atención desde el primer momento, invitando a conectar con la tranquilidad y los escenarios naturales.

Este pequeño poblado genera curiosidad de entrada simplemente por lo raro de su nombre. Pero más allá de eso, el lugar atrapa a quienes lo visitan por la tranquilidad de sus calles, el verde de su valle escondido y la historia de los pueblos originarios que todavía se respira en la zona.

La localidad de Ministro Ramos Mexía se encuentra en el departamento Nueve de Julio , dentro de la provincia de Río Negro . Este pueblo patagónico está situado justo en el centro del territorio provincial, a unos 400 kilómetros de Viedma, la ciudad capital, y a poco más de 430 kilómetros de San Carlos de Bariloche.

Este sitio destaca por su constante contacto con la naturaliza y los pueblos que la habitaron años atrás.

Su ubicación exacta la posiciona al pie de la inmensa Meseta de Somuncurá , una región que se destaca por su suelo árido y sus grandes elevaciones de roca. A muy pocos metros de las casas se forma una depresión en el terreno conocida como El Bajo, un valle lleno de chacras y verde que funciona como un oasis en el medio de la estepa patagónica.

La actividad principal consiste en realizar caminatas para explorar las inmensas formaciones de roca que rodean al pueblo. Uno de los circuitos más elegidos llega hasta la cumbre del Cerro Redondo , un lugar donde se pueden observar antiguas pinturas rupestres que dejaron los pueblos originarios. También se puede subir hasta El Mirador , un punto alto que permite ver toda la extensión del valle.

A pocos minutos del centro se encuentra el Corral Grande, una inmensa pared de piedra en forma de herradura que las comunidades tehuelches utilizaban como trampa natural para cazar. En este sector de la meseta es muy común cruzarse de cerca con guanacos, choiques y cabras que andan sueltos por el lugar.

En el centro del pueblo también se mantiene intacta la estación de trenes que fue inaugurada en el año 1910, una parada fundamental del Tren Patagónico que sigue funcionando en la actualidad y mantiene viva la identidad de los vecinos.

Para el momento de comer, la zona del valle ofrece un espacio lleno de verde y pequeños arroyos de agua fresca donde abren sus puertas distintas chacras. En este lugar se puede pasar el día al aire libre y probar platos bien patagónicos, como un clásico cordero al asador, chivitos, empanadas caseras y dulces preparados con las frutas que se cosechan ahí mismo.

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Cómo ir hasta Ministro Ramos Mexía, Río Negro

Para llegar en auto desde la ciudad de Viedma, el viaje principal se realiza tomando la Ruta Nacional 3 en dirección hacia el sur hasta llegar al empalme con la Ruta Nacional 23. Desde ese cruce, el camino avanza directo hacia el oeste atravesando distintos paisajes de la estepa patagónica hasta entrar al pueblo.

Todo este camino que cruza la provincia se encuentra en proceso de pavimentación, por lo que combina tramos de asfalto con sectores de ripio en muy buen estado para circular tranquilamente con cualquier auto. Además, otra opción muy elegida para visitar la localidad es viajar a bordo del histórico Tren Patagónico, que une Viedma con Bariloche y realiza una parada directa en la estación del lugar.