El truco viral para limpiar las bombillas del mate

Limpiás tus bombillas a fondo o sólo las enjuagás? Herví agua Colocá tus bombillas y agregá de una a dos cucharas grandes de bicarbonato de sodio Dejá 5 minutos a fuego medio y otros 5 reposando Después enjuagalas muy bien y listo! Podés pasarles cepillos para bombillas que son económicos y ayudan a remover cualquier cosa que haya quedado en el interior : Podés recuperar el brillo y color de tus bombillas de alpaca con una lanita de acero, vas a ver que es súper rápido y no implica esfuerzo Pero si no te gusta, te dejo otras opciones: pulir con pasta de dientes o algún limpiador para metales, ayudándote con un paño y/o cepillo, y después enjuagá muy muy bien para que no queden restos del producto! Si te gustó y te sirvió, !