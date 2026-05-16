Por qué la pava eléctrica se llena de sarro y cuál es la mejor forma de eliminarlo

Un buen método para alargar la vida útil de este electrodoméstico de uso diario y cuidar el agua que ingerimos.

Es el electrodoméstico que más usamos en el hogar.

La pava eléctrica se convirtió en uno de los electrodomésticos más utilizados dentro del hogar . Ya sea para preparar mate, café o té, muchas personas la usan varias veces por día debido a su practicidad y rapidez para calentar agua. Sin embargo, el uso constante también provoca desgaste y suciedad interna que muchas veces pasa desapercibida.

Aunque por fuera parezca limpia, el interior puede acumular residuos minerales que afectan tanto el funcionamiento como la calidad del agua. Uno de los problemas más comunes es la aparición de sarro , una capa blanquecina o amarronada que se forma en el fondo y en las paredes del aparato.

Si no se elimina correctamente, puede afectar la salud, modificar el sabor de las infusiones, aumentar el consumo eléctrico e incluso dañar la resistencia de la pava.

Cómo llega el sarro a la pava eléctrica

El sarro aparece por la acumulación de minerales presentes en el agua potable, principalmente calcio y magnesio. Cuando el agua se calienta o hierve, estos minerales se desprenden y comienzan a adherirse a las superficies internas de la pava eléctrica. Este fenómeno ocurre con mayor frecuencia en zonas donde el agua es considerada “dura”, es decir, cuando contiene una concentración elevada de sales minerales.

Con cada uso, la capa de sarro se vuelve más gruesa y difícil de remover. Además de ensuciar el aparato, el sarro actúa como una especie de aislante térmico. Esto hace que la pava tarde más tiempo en hervir el agua y consuma más energía eléctrica. También puede dejar pequeños residuos visibles en el mate o el té y, en casos extremos, terminar dañando la resistencia interna.

Pava eléctrica Imagen: Freepik

La mejor forma de eliminar el sarro de la pava

Aunque muchas personas utilizan vinagre o limón para limpiar la pava eléctrica, especialistas y distintos consejos de limpieza recomiendan una alternativa muy efectiva: usar ácido cítrico diluido en agua caliente. Esta sustancia permite disolver el sarro de manera rápida sin dejar olores fuertes ni alterar el sabor del agua posteriormente.

El ácido cítrico puede conseguirse fácilmente en supermercados o casas de repostería y suele utilizarse para limpiar electrodomésticos debido a su poder desincrustante. Además, resulta menos invasivo que otros productos químicos más agresivos.

La limpieza periódica no solo mejora el funcionamiento de la pava eléctrica, sino que también ayuda a prolongar su vida útil y a mantener el sabor original de las infusiones diarias.

Pava eléctrica Existe una forma simple y altamente efectiva para combatirlo. Imagen: Freepik

Cómo aplicar esta mezcla

Para limpiar la pava, primero se debe llenar el recipiente con agua hasta la mitad y agregar una cucharada de ácido cítrico. Luego, hay que hervir la mezcla y dejarla actuar durante aproximadamente 15 o 20 minutos para que el sarro se desprenda correctamente.

Una vez finalizado el proceso, se recomienda vaciar la pava, enjuagar varias veces con agua limpia y volver a hervir agua sola antes de utilizarla nuevamente. De esta manera, el electrodoméstico queda libre de residuos y listo para volver a usarse normalmente.