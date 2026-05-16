El rincón de San Luis que es perfecto para una pequeña escapada de otoño

Entre paisajes increíbles y aire puro, aparece un paraíso ideal para cortar con la rutina durante algunos días y entregarse a la naturaleza.

Con paisajes serranos, aire limpio y propuestas para todas las edades, este lugar es uno de los destinos favoritos de los viajeros.

Llegó el otoño y muchos viajeros ya están buscando lugares tranquilos para descansar sin tener que alejarse demasiado . Entre montañas, arroyos y caminos rodeados de vegetación, existe un destino argentino que atrae visitantes cada año por su clima agradable y sus propuestas al aire libre.

Con poco más de 40.000 habitantes, esta ciudad cuenta con una postal llena de naturaleza, gastronomía única y actividades para todas las edade s. Sus paisajes serranos, junto con la calma de sus calles, la transforman en una opción muy elegida para una escapada de fin de semana durante el otoño.

Villa de Merlo se encuentra en el noreste de la provincia de San Luis, muy cerca del límite con Córdoba . La ciudad está ubicada al pie de las Sierras de los Comechingones y forma parte del departamento Junín . Uno de los atractivos más conocidos del lugar tiene que ver con su microclima, ya que tanto su altura, vegetación y su aire seco genera condiciones ambientales muy buscadas por turistas que desean descansar en la naturaleza.

Además, la ciudad se convirtió en uno de los principales centros turísticos de la provincia gracias a su variedad de actividades y a la infraestructura preparada para recibir visitantes durante todo el año. La distancia desde la Ciudad de Buenos Aires es de 780 kilómetros, mientras que desde la capital provincial el trayecto es de unos 190 kilómetros .

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Qué se puede hacer en Villa de Merlo

Uno de los lugares más conocidos de la zona es el Algarrobo Abuelo, ubicado en Piedra Blanca. Se trata de un árbol con más de 1.200 años de antigüedad y una altura que supera los 14 metros. Para muchos visitantes, esto implica una parada obligatoria dentro del circuito serrano.

También aparecen varios puntos panorámicos desde donde se puede observar el Valle de Conlara, entre los que sobresalen el Mirador del Sol, el Mirador de los Cóndores y el Peñón Colorado, lugares elegidos para contemplar atardeceres y sacar fotografías. Quienes prefieren actividades físicas pueden realizar trekking, mountain bike, cabalgatas, rappel, travesías en vehículos 4x4 por caminos serranos y el parapente.

Además se busca mucho el Salto del Tabaquillo, una cascada de 18 metros rodeada por vegetación autóctona y senderos de dificultad moderada, recorrido que suele convocar tanto a familias como a grupos de amigos. Ahora para quienes viajan con chicos, el Parque Recreativo Merlo ofrece juegos, espacios verdes, réplicas de dinosaurios a tamaño real y áreas deportivas.

La propuesta gastronómica del lugar cuenta con restaurantes y casas de té que ofrecen platos regionales como chivito a las llamas, empanadas caseras, dulces artesanales y cervezas producidas en la zona. Además, la ciudad alberga la Fiesta Nacional de la Dulzura, uno de los eventos más conocidos de la provincia. Los visitantes también pueden recorrer la Iglesia Nuestra Señora del Rosario o el museo dedicado al poeta Antonio Esteban Agüero, una de las figuras literarias más importantes de San Luis.

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Cómo ir hasta Villa de Merlo

Desde Buenos Aires, el camino más habitual consiste en tomar la Ruta Nacional 8 hasta Río Cuarto, después se continúa por la circunvalación de la ciudad cordobesa y finalmente por la Ruta Provincial 1 hasta llegar a destino. Otra alternativa parte desde el Acceso Oeste y conecta distintas rutas nacionales antes de empalmar nuevamente con la Ruta 8. El recorrido total demanda 10 horas de viaje, según el tránsito y las paradas realizadas.

Quienes salen desde Mendoza suelen tomar la Ruta Nacional 7 hasta la capital y después continúan por la Ruta 20, pasan por La Toma y completan el trayecto mediante la Ruta 148. La ciudad también cuenta con terminal de ómnibus y servicios regulares desde distintos puntos del país.