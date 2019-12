Divorcio, hijos y Navidad, un combo que se debate en torno al arbolito

Como ocurre en muchos casos y cada año, o en otros, esta será la primera vez que la familia no estará reunida en su conjunto para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, siendo este, un hecho que acrecienta las diferencias entre los adultos para estar con sus hijos. Es que estas fechas, además de lo que dirimen los padres, están los sentimientos que afloran en los niños, esos que en muchos casos no le permiten compensar las ausencias, si esta papá, no está mamá… algo que no resulta fácil para un infante.