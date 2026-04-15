Fingir estar bien todo el tiempo afecta negativamente a la salud emocional, según un nuevo estudio de la psicología + Seguir en









Este hábito común en las personas puede generar estrés, problemas para procesar emociones y dificultades en los vínculos.

Un estudio psicológico indicó que pretender estar bien todo el tiempo tiene un impacto en la salud emocional.

Un estudio psicológico reciente reveló que fingir estar bien de manera constante tiene un impacto negativo significativo en la salud emocional de las personas. La investigación advierte que este comportamiento, aunque pueda parecer inofensivo o incluso socialmente deseable, genera agotamiento emocional, estrés y síntomas de burnout cuando se sostiene en el tiempo.

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El hábito de ocultar las emociones reales detrás de una máscara de felicidad o éxito erosiona la conexión con las propias sensaciones, lleva a una desconexión interna y provoca una sensación persistente de vacío que muchas veces pasa desapercibida.

crisis psicosocial argentina 2 Qué significa fingir estar bien, según la psicología Desde la psicología, fingir estar bien se define como un mecanismo de afrontamiento en el que las personas ocultan sus emociones reales, como tristeza, ansiedad o frustración, y proyectan una imagen de felicidad, éxito o control que no coincide con su estado interno. Este comportamiento puede manifestarse en respuestas automáticas como "estoy bien" ante preguntas sobre el bienestar, o en gestos forzados, como sonrisas o actitudes positivas en situaciones de estrés o malestar.

La teoría de la actuación superficial, estudiada en el ámbito laboral, explica que este tipo de conducta requiere un esfuerzo cognitivo constante para mantener la fachada. Con el tiempo, la repetición genera una "versión automática" de uno mismo, donde las emociones reales quedan relegadas y la persona actúa como un "piloto automático", sin cuestionar ni procesar lo que realmente siente.

Las emociones genuinas, como la alegría, el interés o la gratitud, amplían el repertorio de pensamientos y acciones, fortalecen vínculos y generan recursos psicológicos duraderos. En cambio, fingir emociones positivas no produce los mismos beneficios. Lo que realmente impacta en el bienestar emocional es la experiencia concreta de emociones auténticas, no solo su evaluación racional o su simulación.

Resultados del estudio documentos mesa Freepik Las investigaciones publicadas en el Journal of Occupational Health Psychology demostraron que sostener una fachada de bienestar está asociado con: Mayor agotamiento emocional : la fatiga cognitiva y emocional se incrementa al mantener una actuación constante, lo que afecta el rendimiento y la calidad de vida sin un disparador obvio.

Estrés crónico : el esfuerzo por ocultar emociones negativas activa respuestas de estrés prolongadas, como la liberación de cortisol, que pueden durar hasta seis horas tras un episodio de tensión.

Sensación de vacío : la desconexión con las propias emociones lleva a una pérdida de significado en las experiencias cotidianas, generando una falta de propósito o satisfacción.

Dificultad para pedir ayuda: las personas que siempre aparecen bien suelen minimizar sus necesidades y evitan buscar apoyo, lo que agrava su salud mental a largo plazo. El estudio también destaca que este fenómeno es especialmente relevante en contextos laborales, donde la presión por mostrar productividad y positivismo puede llevar a los empleados a negar sus emociones reales para cumplir con las expectativas. Además, las redes sociales actúan como un amplificador de esta dinámica, donde la comparación con estándares irreales de felicidad refuerza la necesidad de mantener una imagen impecable. Cuándo pedir ayuda musica-triste.jpg Los especialistas coinciden en que reconocer las propias emociones, tanto positivas como negativas, es esencial para mantener la salud emocional. Algunas señales que indican la necesidad de buscar apoyo incluyen: Fatiga persistente : sentirse agotado incluso después de descansar, con dificultad para disfrutar actividades que antes generaban placer.

: sentirse agotado incluso después de descansar, con dificultad para disfrutar actividades que antes generaban placer. Desconexión emocional : incapacidad para identificar qué se siente o por qué, como si las emociones estuvieran "adormecidas".

: incapacidad para identificar qué se siente o por qué, como si las emociones estuvieran "adormecidas". Aislamiento : evitar compartir el malestar con otros por miedo a ser juzgado o a "cargar" a quienes están cerca.

: evitar compartir el malestar con otros por miedo a ser juzgado o a "cargar" a quienes están cerca. Síntomas físicos: dolores de cabeza, tensiones musculares o problemas digestivos sin causa médica clara, vinculados al estrés acumulado. Para romper este ciclo, los psicólogos recomiendan: Permitirse ser vulnerable : aceptar que sentir malestar es parte de la experiencia humana y no un signo de debilidad.

: aceptar que y no un signo de debilidad. Expresar las emociones : hablar con personas de confianza o escribir sobre lo que se siente ayuda a procesar y dar nombre a las experiencias internas.

: hablar con personas de confianza o escribir sobre lo que se siente ayuda a a las experiencias internas. Buscar apoyo profesional : consultar a un psicólogo o terapeuta cuando las estrategias personales no son suficientes. La terapia comunitaria integrativa , reconocida por la OMS, y los círculos de escucha son recursos válidos para fortalecer redes de apoyo.

: consultar a un cuando las estrategias personales no son suficientes. La , reconocida por la OMS, y los son recursos válidos para fortalecer redes de apoyo. Establecer límites: aprender a decir "no" a demandas externas que exijan mantener una fachada y priorizar el autocuidado. El estudio concluye que no existe una fórmula única para el equilibrio emocional, pero subraya que vivir las emociones de manera auténtica, sin taparlas ni forzar una imagen, es fundamental para evitar que se acumulen y afecten la salud mental. La vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, sino de fortaleza para enfrentar la realidad y construir bienestar desde la honestidad.