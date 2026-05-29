Impactante explosión de un cohete de Blue Origin durante una prueba de motores

El cohete New Glenn de Blue Origin explotó durante una prueba estática en Cabo Cañaveral. No hubo heridos, pero el incidente afecta los planes de lanzamiento de la compañía.

﻿La explosión generó una fuerte onda expansiva que se sintió en distintas localidades cercanas y una intensa llamarada que iluminó el cielo durante varios segundos.

La compañía aeroespacial Blue Origin sufrió un importante contratiempo luego de que uno de sus cohetes New Glenn explotara durante una prueba estática de motores realizada en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida.

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El incidente ocurrió durante la noche del jueves en el Complejo de Lanzamiento 36, donde el vehículo espacial era sometido a un ensayo previo a su próximo vuelo. La explosión generó una fuerte onda expansiva que se sintió en distintas localidades cercanas y una intensa llamarada que iluminó el cielo durante varios segundos.

La empresa confirmó el hecho a través de un comunicado difundido en redes sociales y aseguró que no se registraron heridos entre los trabajadores que participaban de las tareas operativas.

Según informó la compañía fundada por Jeff Bezos, el incidente se produjo mientras se realizaba una prueba de encendido de motores sobre el cohete New Glenn.

"Experimentamos una anomalía durante la prueba de encendido de hoy", indicó la empresa, que además señaló que todos los integrantes del personal fueron localizados y se encuentran fuera de peligro.

explosion blue origin

Las autoridades locales también descartaron riesgos para la población y confirmaron que la explosión no provocó fugas de materiales peligrosos ni amenazas ambientales para los habitantes de la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:00 hora local y pudo percibirse en ciudades cercanas como Cabo Cañaveral y Cocoa Beach.

Jeff Bezos: "Volveremos a volar"

Tras conocerse el incidente, Jeff Bezos publicó un mensaje en el que destacó que no hubo víctimas y aseguró que la empresa ya trabaja para determinar las causas del accidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JeffBezos/status/2060182822170902622&partner=&hide_thread=false All personnel are accounted for and safe. It’s too early to know the root cause but we’re already working to find it. Very rough day, but we’ll rebuild whatever needs rebuilding and get back to flying. It’s worth it. — Jeff Bezos (@JeffBezos) May 29, 2026

"Todo el personal está contabilizado y a salvo. Es demasiado pronto para conocer la causa raíz, pero ya estamos trabajando para encontrarla. Día muy duro, pero reconstruiremos lo que necesite ser reconstruido y volveremos a volar. Vale la pena", expresó el fundador de Blue Origin.

La compañía inició una investigación interna para determinar qué provocó la falla durante el ensayo.

Un programa que venía acumulando dificultades

El New Glenn es el vehículo de lanzamiento pesado con el que Blue Origin busca competir en el mercado espacial comercial dominado actualmente por SpaceX.

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Sin embargo, el programa viene atravesando una serie de inconvenientes técnicos. En abril, una falla en el sistema de propulsión impidió que un satélite alcanzara la órbita prevista, generando nuevas dudas sobre la confiabilidad del cohete.

El vehículo había debutado en operaciones durante 2025 y hasta el momento acumulaba apenas tres vuelos.

La explosión registrada ahora representa un nuevo obstáculo para los planes de expansión de la compañía y podría demorar futuras misiones comerciales y gubernamentales.

Se preparaba para lanzar satélites de Amazon

Antes del accidente, Blue Origin avanzaba con los preparativos para la cuarta misión del New Glenn, prevista preliminarmente para el próximo 4 de junio.

El objetivo era colocar en órbita 48 satélites de comunicaciones pertenecientes al proyecto Kuiper, la constelación de internet satelital impulsada por Amazon.

La iniciativa busca competir directamente con Starlink, el servicio desarrollado por SpaceX, la empresa liderada por Elon Musk.

Además de las misiones comerciales, el New Glenn forma parte de los planes de Blue Origin para participar en futuras operaciones vinculadas a la exploración lunar, en el marco de contratos de logística firmados con la NASA.