Por qué los psicólogos recomiendan usar calendario de papel y no uno digital

Escribir en un soporte físico ayuda a reducir el estrés, refuerza la memoria, mejora la concentración y fomenta la productividad.

El calendario de papel actúa como un escape de la hiperconectividad, permitiendo que nos despeguemos de los celulares y computadoras.

En la era digital, donde la mayoría de las personas usan las apps en sus celulares o computadoras para organizarse, el calendario de papel parece una herramienta del pasado. Sin embargo, psicólogos y expertos en salud mental sugieren que el regreso al formato físico no solo es útil, sino también beneficioso para nuestra salud.

Según diversos estudios, el uso de este soporte puede ayudarnos a reducir el estrés , mejorar la concentración y fomentar la productividad . A continuación, conocé los detalles.

El calendario en papel no es solo una herramienta para organizar tareas, sino que ofrece una serie de beneficios que los digitales no pueden igualar.

Escribir a mano activa distintas áreas del cerebro , lo que facilita el proceso de memorización y aprendizaje . A diferencia de las pantallas, el registro físico involucra la vista , el tacto y la mente , lo que refuerza la capacidad de retención a largo plazo.

Esto es bastante útil para aquellos que necesitan recordar fechas o compromisos de forma más duradera y consciente .

Calendario Feriados Freepik Freepik

Además, el uso de calendarios de papel fomenta la planificación de manera más reflexiva. No depender de alertas o notificaciones permite que las personas realicen un ejercicio consciente de revisión de sus responsabilidades.

Este enfoque activo en la gestión del tiempo fortalece el control cognitivo y reduce la sensación de estrés y control, lo que es esencial para mejorar nuestro bienestar.

La gratificación de tachar tareas completadas en un soporte físico también tiene un impacto positivo en la motivación. La acción estimula el sistema de recompensas del cerebro, aumentando la sensación de logro y satisfacción.

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Otro punto es que el calendario de papel también actúa como un escape de la hiperconectividad, permitiendo que las personas se desconecten de sus dispositivos y se centren en lo que realmente importa.

Al observar una semana o un mes completo, tenes una visión más clara y amplia de tus tareas y prioridades, que ayuda a equilibrar el trabajo y el tiempo libre.