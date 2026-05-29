Qué significa dormir con muchas almohadas, según la psicología

Expertos explican por qué algunas personas necesitan varias almohadas para conciliar el sueño sientiéndose cómodas y seguras.

La posición al dormir y la sensación de contención influyen en el uso de múltiples almohadas.

Para algunas personas, dormir con una sola almohada es suficiente. Otras, en cambio, necesitan rodearse de varias para descansar y llegar al sueño. Almohadas entre las piernas, entre los brazos, en la espalda o apiladas alrededor de la cabeza son una escena habitual en muchas habitaciones y, según especialistas del sueño, esa conducta puede tener distintas explicaciones físicas y emocionales.

Muchas personas utilizan almohadas adicionales para aliviar presión en determinadas zonas del cuerpo, especialmente cuello, espalda y piernas. Dependiendo de la posición al dormir, esos apoyos pueden reducir dolores musculares y mejorar la alineación de la columna. Para otras, las almohadas representan contención y confort.

Uno de los motivos más frecuentes tiene relación con la postura corporal . Dormir de costado, boca arriba o boca abajo cambia completamente la presión sobre distintas partes del cuerpo y muchas personas usan almohadas extra para compensar esas tensiones.

Colocar una almohada entre las piernas ayuda a mantener alineada la cadera y puede reducir molestias lumbares en quienes duermen de costado. También es común utilizar almohadas abajo de las rodillas para disminuir presión en la espalda cuando se duerme boca arriba. En relación a esto, las almohadas corporales ganaron popularidad porque generan mayor estabilidad física durante el sueño y ayudan a evitar movimientos bruscos durante la noche.

Otro aspecto importante es la sensación de contención emocional. Abrazar almohadas o dormir rodeado de ellas puede producir tranquilidad y reducir niveles de estrés en algunas personas. Esa sensación aparece porque el contacto físico y la presión suave sobre el cuerpo generan respuestas asociadas con relajación y seguridad. Algo parecido ocurre con las mantas pesadas utilizadas en terapias contra ansiedad o insomnio.

Además, dormir con varias almohadas puede convertirse en un hábito aprendido desde la infancia. Muchas personas mantienen durante años formas específicas de acomodarse para dormir porque las relacionan con descanso profundo o sensación de refugio.

Psicólogos y expertos en comportamiento explican que algunas personas desarrollan apego emocional hacia determinados objetos vinculados al descanso, como mantas, almohadas o peluches. Esa necesidad de contención suele intensificarse durante momentos de estrés o ansiedad.

almohada

Qué dicen los expertos sobre el impacto en la calidad del sueño

Los especialistas coinciden en que no existe una cantidad “correcta” de almohadas universal para todas las personas. Lo importante es que permitan dormir cómodamente y mantener una postura saludable durante la noche.

Usar demasiadas almohadas debajo de la cabeza puede resultar contraproducente. Una elevación excesiva del cuello puede provocar tensión cervical, dolores musculares y dificultades respiratorias leves. Por ese motivo, se recomienda diferenciar entre almohadas utilizadas para apoyo corporal y aquellas destinadas específicamente al cuello y la cabeza. En personas con problemas lumbares, embarazo o lesiones musculares, las almohadas adicionales suelen tener beneficios sobre la postura y la circulación sanguínea.

La calidad del material también importa. Almohadas demasiado blandas o deformadas, como las que desarrollan las características "bolas" de algodon que resultan incómodas, pueden empeorar dolores cervicales y afectar el descanso. Otro dato importante es que las necesidades de descanso cambian con la edad. Algunas personas comienzan a utilizar más almohadas a medida que aparecen molestias físicas o dificultades para encontrar posiciones cómodas al dormir.

Buscar comodidad o contención emocional durante el sueño es completamente normal. El problema aparece únicamente cuando existe dependencia o imposibilidad de dormir sin determinados objetos.

Las personas personalizan cada vez más sus rutinas nocturnas para mejorar la calidad del sueño. Desde sonidos y olores hasta almohadas corporales, el objetivo es uno solo: generar una sensación de relajación que facilite y mejore el descanso.