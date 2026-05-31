Intentó suicidarse en prisión Claudio Barrelier, el acusado por el femicidio de Agostina Vega

El único detenido por el crimen debió ser asistido en la cárcel de Bouwer y permanece bajo sedación para evitar que intente otro episodio similar.

Claudio Barrelier , el acusado por el femicidio de la adolescente Agostina Vega , intentó quitarse la vida este domingo en la cárcel de Bouwer, en la provincia de Córdoba, complejo penitenciario donde permanece bajo custodia. El intento fue fallido y el hombre debió ser asistido de urgencia.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el atentado contra sí mismo fue fallido y debió ser asistido rápidamente por el servicio médico del lugar.

El hombre de 32 años se encuentra estabilizado y bajo efectos de sedación para evitar que intente otro episodio similar.

Este hecho ocurrió en el marco de la investigación por el femicidio de Vega , donde es el único detenido y principal sospechoso por la desaparición de la joven, luego de que su cuerpo fuera hallado desmembrado.

Barrelier era un amigo cercano de Melisa Heredia, madre de la menor, con quien presuntamente mantendría un vínculo amoroso. Se desempeñaba como empleado en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, organismo que lo dio de baja tras conocerse este hecho.

Agostina Vega El cuerpo de Agostina Vega fue encontrado este sábado en un descampado. La Voz

Asimismo, cuenta con antecedentes penales previos: privación ilegítima de la libertad agravada (secuestro) y amenazas. Por ambas acusaciones, el hombre se encuentra imputado.

Respecto a las evidencias que lo vinculan con el caso de Vega, se encontraron cámaras de seguridad de la zona de su domicilio, ubicado en el barrio Cofico, donde registraron el momento en el que la adolescente descendía de un remís e ingresaba junto a él a la propiedad el sábado 23 por la noche. Además, su celular también impactó en antenas cercanas.

No descartan nuevas medidas ni eventuales detenciones

Con el cuerpo ya hallado, la investigación continuará con peritajes clave para determinar las circunstancias de la muerte de Agostina y para establecer si la acusación contra Barrelier debe agravarse. La fiscalía también deberá definir si existen elementos suficientes para avanzar sobre otras personas, una posibilidad que no fue descartada por fuentes cercanas al expediente.

Durante los últimos días, la vivienda del detenido fue uno de los principales puntos de interés para los investigadores. Allí trabajaron peritos con elementos de protección, se levantaron rastros y se analizaron distintos sectores de la propiedad, mientras que en otros procedimientos fueron trasladadas personas que se encontraban dentro del domicilio para ser identificadas o declarar.

La Justicia también levantó el secreto de sumario, una decisión que permitirá mayor acceso a la información del expediente y podría ordenar la difusión de nuevas precisiones en las próximas horas.