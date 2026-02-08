Habían pasado de moda, pero vuelven a ser tendencia en la cocina: el mueble que reemplaza a las sillas en 2026

Una propuesta funcional que volvió a popularizarse: optimiza espacios, ordena el espacio y cambia la forma de compartir cada comida.

Esta nueva tendencia 2026 cambia por completo el orden de la cocina.

Durante muchos años, la mesa de la cocina fue algo fijo en cualquier hogar. Las sillas que la acompañaban eran intocables dentro de la rutina. Sin embargo, una nueva tendencia 2026 busca optimizar los espacios con diseño y estilo.

Los cambios en la forma de vivir , la reducción del tamaño de las casas y una mirada más práctica sobre el uso del espacio modifican la idea de una mesa con sillas a su alrededor. Ahora, los diseñadores proponen un mueble que prioriza la comodidad , el orden visual y el mejor aprovechamiento del espacio.

Es por eso que una opción que supo ser tendencia décadas atrás vuelve a tomar protagonismo y deja en la historia a las sillas tradicionales.

Los sillones esquineros , también llamados bancos corridos, son una alternativa cada vez más elegida . Este tipo de mueble se apoya contra paredes acompañando mesas fijas, lo que permite sentar a varias personas sin ocupar tanto espacio, como la harían las sillas sueltas.

Los especialistas en interiorismo explican que esta elección se debe a la necesidad de ordenar el ambiente para que sea más funcional . Una de sus mayores ventajas está en las cocinas pequeñas o integradas al living comedor. Al eliminar las patas y respaldos, el lugar se percibe más amplio y despejado.

Otro punto a favor tiene que ver con la capacidad. Un sillón corrido permite acomodar a más personas en menos superficie, algo perfecto para las reuniones familiares o los encuentros informales. Incluso, cuando no se usa, puede quedar totalmente guardado debajo de la mesa.

Este tipo de mueble también se adapta mejor a la vida actual. Hoy la cocina no funciona solo como un espacio para comer, sino también para trabajar con la notebook, estudiar o compartir charlas largas. El sillón ofrece una mayor comodidad para los usos prolongados y genera un clima más relajado.

Los modelos que son tendencia en 2026 incorporan detalles más prácticos. Algunos cuentan con su espacio de guardado interno bajo el asiento, perfecto para los manteles, cubiertos o pequeños electrodomésticos. Otros suman respaldos acolchados o módulos hechos a medida según el largo de la mesa.

Materiales ideales para sillones esquineros

