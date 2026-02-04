Estilizan y alargan: estos jeans son la nueva tendencia 2026 que no podes dejar pasar

Con cortes favorecedores y siluetas cómodas, estas prendas se ganan un lugar principal en el guardarropa femenino.

Los pantalones de jean nunca pasaron de moda, pero hoy en día vuelven a ganar un rol central en la moda femenina. Muy lejos de ser sólo una prenda básica, actualmente son la nueva tendencia 2026 para armar looks funcionales y estilizados.

Las nuevas propuestas buscan los pantalones con terminaciones que acompañan el cuerpo , aportan equilibrio visual y funcionan tanto para el día como para la noche. La recomendación para todas las mujeres es elegir modelos que se vean bien , pero que también sean cómodos .

Según lo que se está usando actualmente, los jeans en tendencia son:

Este corte se reconoce por su silueta curva y su volumen bien marcado. Aporta una vibra distinta y relajada a quien lo use, pero sin ser exagerado. En las pasarelas ya aparece como una de las apuestas más visibles del año. Es una gran elección para quienes buscan salir de lo previsible en jeans, pero sin perder cierta armonía en el conjunto.

Este modelo es la alternativa moderna a los jeans super ajustados. Mantiene un calce cercano a la pierna, como los típicos "skinny jeans", pero no es tan ajustado como estos. Ese detalle le da una silueta mucho más estilizada y actual . Se adapta bien a distintos tipos de cuerpo y se combina mejor con un calzado plano o con un taco medio.

Bootcut

Con una leve apertura desde la rodilla hacia abajo, este jean vuelve a los conjuntos. El efecto visual que genera en el cuerpo es favorecedor, ya que equilibra proporciones y genera una sensación de piernas más largas. Funciona tanto en outfits relajados, como en algunos más formales. Para muchas es el punto medio perfecto entre lo clásico y lo moderno.

Wide leg

Los jeans de pierna ancha siguen teniendo su popularidad y se consideran como un comodín del armario. Su estructura recta aporta una imagen más pulida y contemporánea. Además, son ideales para los looks urbanos y también para las combinaciones más elegantes.

¿Cómo usar estos jeans en tendencia?

Una de las fórmulas más vistas es el total denim. Combinar el jean con camisa o campera del mismo material genera una continuidad visual y estiliza la figura. Además, es como un guiño a las referencias noventeras que vuelven a estar de moda.

Para usar el jean en un look diario, los básicos siguen siendo aliados. Una remera lisa, un saco o blazer y calzado cómodo elevan cualquier modelo de jean y te hace ver elegante. Lo mejor es que este tipo de combinación permite adaptarse a distintas situaciones del día.

Quienes prefieren una estética más relajada pueden optar por las camisas sueltas y las botas. El secreto está en mantener proporciones equilibradas y dejar que el jean sea el protagonista.