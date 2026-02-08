Venezuela liberó al opositor Juan Pablo Guanipa tras más de ocho meses preso + Seguir en









La familia confirmó la excarcelación del dirigente detenido desde mayo de 2025 y reclamó la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela.

Juan Pablo Guanipa.

El Gobierno de Venezuela excarceló este domingo al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, detenido desde mayo de 2025, tras más de ocho meses de prisión. La liberación fue confirmada por su hijo, Ramón Guanipa, quien celebró el reencuentro familiar y volvió a reclamar por la situación de los presos políticos en el país.

La noticia fue difundida por Ramón Guanipa a través de la red social X, donde expresó el alivio de la familia luego de un largo período de separación.

“Anuncio que mi papá fue excarcelado hace minutos. Luego de más de ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto”. En el mismo mensaje, el joven destacó el impacto emocional del reencuentro, pero mantuvo un tono de reclamo institucional hacia las autoridades de Caracas.

Exigimos la… — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) February 8, 2026 Quién es Juan Pablo Guanipa, el líder opositor liberado por Venezuela Guanipa, una de las figuras más visibles de la oposición, había sido detenido en mayo de 2025 tras un período de clandestinidad, en el marco de una escalada represiva que siguió a los eventos políticos de julio de ese año. Su detención fue denunciada a nivel internacional como arbitraria y motivada por fines políticos.

Al momento de recuperar su libertad, su familia reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos en Venezuela y volvió a exigir la liberación del resto de los detenidos: “Todavía hay cientos de venezolanos injustamente encarcelados. Exigimos la liberación inmediata, plena e incondicional de TODOS los presos políticos”, sentenció su hijo en el comunicado oficial.

La medida se da en un escenario de extrema sensibilidad, en el que el oficialismo comenzó a mostrar señales de apertura en las detenciones ante la presión internacional y del gobierno de los Estados Unidos. La salida de Guanipa de los centros de reclusión es interpretada por analistas como un gesto clave en las negociaciones para una posible amnistía general, aunque la oposición advierte que todavía queda un largo camino para normalizar la situación institucional y garantizar la seguridad de todos los dirigentes que permanecen encarcelados por su disidencia política.

Juan Pablo Guanipa fue liberado este domingo en Venezuela.

