¡Adiós a las arrugas! Los 12 cortes de pelo que te quitan 10 años de encima al instante

Estos 12 cortes de cabello son los favoritos de los profesionales para ayudar a favorecer las expresiones modernas y juveniles.

Adoptar un estilo nuevo no solo modifica la apariencia exterior, sino que también fortalece el autoestima, transmite seguridad y refleja una actitud firme frente al paso del tiempo. Para muchas mujeres mayores de 50 años, llevar el cabello corto se ha convertido en una expresión de independencia, autenticidad y estilo.

Elegir el corte adecuado va más allá de seguir una tendencia: implica comodidad, personalidad y una forma de reconocerse a uno mismo. Estos peinados cortos demuestran que la elegancia y la belleza no están ligadas a la edad, y que animarse a un cambio puede ser una forma poderosa de celebrar la madurez con confianza y estilo.

Para rejuvenecer el rostro, el pixie clásico es uno de los cortes más utilizados por los peluqueros de todo el mundo. Es visto como el auténtico “rey” de los cortes de cabello corto, y se caracteriza por llevar los laterales bien definidos y una zona superior más larga, lo que brinda múltiples opciones para dar volumen y variar el peinado.

Este estilo resulta especialmente favorecedor en rostros ovalados o con rasgos marcados, y destaca el cuello, y los accesorios. Además, transmite una imagen fuerte, moderna y llena de confianza.

Si se busca algo más actual, el shullet combina elementos del corte shaggy y del mullet, dando como resultado un estilo con mucha textura, movimiento y volumen . Esta propuesta destaca por su aire actual y desenfadado, y es ideal para mujeres que desean un look con personalidad, actitud y un marcado espíritu rompedor.

Para transmitir elegancia, el bob francés es el corte perfecto. Símbolo de sofisticación, este corte de líneas rectas se extiende hasta la altura de la mandíbula y define el rostro con trazos limpios y armónicos.

Resulta ideal para cabellos lisos u ondulados y puede complementarse con un flequillo recto o estilo cortina para aportar un toque extra de estilo.

El cabello es uno de los elementos más potentes de nuestra identidad. Psicológicamente, un cambio de look radical o un corte que nos favorezca actúa como un catalizador de renovación emocional. Al vernos rejuvenecidos, el cerebro recibe un estímulo positivo que mejora la percepción de la propia imagen, reduciendo los niveles de cortisol (hormona del estrés) y aumentando la confianza social.

