La ciencia reveló que la Inteligencia Artificial puede reducir la actividad cerebral y la memoria

Muchas personas dependen de esta herramienta para realizar tareas, lo que puede ser extremadamente perjudicial a futuro.

El uso de Inteligencia Artificial puede generar una menor conexión entre las neuronas.

La Inteligencia Artificial se volvió parte de la vida cotidiana actual, ya que cuenta con muchos usos útiles. Sin embargo, investigaciones recientes revelaron que el uso constante de esta tecnología, en especial para actividades que requieran la utilización del cerebro, puede afectar negativamente a la memoria y la forma de pensar.

Para este estudio, se clasificaron a los participantes en 3 grupos para que redactaran un ensayo. El primero debía hacerlo sólo con su cerebro, el segundo debía utilizar un buscador de internet y el tercero, una IA. Este procedimiento se realizó 4 veces, pero para la última sesión, cada grupo trabajó con una herramienta distinta a la que habían usado antes.

Inteligencia Artificial Freepik Cómo afecta el uso de IA al cerebro Los resultados revelaron que las personas que usaron solamente su cerebro para hacer el ensayo, tenían más actividad cerebral y memoria que los otros dos grupos. Por otro lado, en segundo lugar, estaban aquellos individuos que utilizaron un buscador de internet y, por último, quienes utilizaron la IA para realizarlo.

En una entrevista con CNN, la doctora Nataliya Kosmyna, autora principal del estudio e investigadora científica del MIT, explicó que quienes habían utilizado el modelo de lenguaje en las primeras 3 sesiones, pero en la última debieron usar sólo su cerebro, mostraban una conectividad neuronal mucho más débil. Mientras tanto, quienes sólo podían usar su cerebro, pero en la última podían usar una IA, presentaban una alta conectividad.

El estudio demuestra que al utilizar herramientas como la IA, que prácticamente puede pensar por sí sola y realizar trabajos enteros si se quiere, afecta al uso del cerebro y la conexión entre neuronas. Es por esto que Kosmyna invitó a los espectadores a dejar de lado la Inteligencia Artificial y volver a trabajar únicamente con este importante órgano.