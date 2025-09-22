La NASA, en alerta por la actividad del Sol: ¿Corre peligro la Tierra?







El organismo espacial registró un gran aumento de la actividad solar, lo que preocupa a los investigadores.

Los científicos lograron determinar que la actividad del Sol no es estable y que se desarrolla en ciclos de 11 años de duración.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA) reveló que la actividad del Sol se encuentra en un período de mutación alarmante. Esta se mantiene en aumento constante, lo que podría afectar negativamente a la Tierra y desatar fuertes peligros.

El organismo demostró que desde el año 2008, la actividad solar había alcanzado su punto más débil. Sin embargo, explicaron que desde entonces, esta se mantiene en un proceso de intensificación gradual, lo que podría desencadenar diversos fenómenos del clima espacial, como erupciones solares o tormentas.

Alerta de la NASA: la actividad en el Sol está en aumento Sol NASA 1.jpg

La NASA confirmó que la gran estrella atraviesa el Ciclo Solar 25, un fenómeno que ocurre cada 11 años en el que se experimenta mayor actividad con más manchas solares. Esto significa que se observan regiones más frías y oscuras en la superficie causadas por la concentración del campo magnético.

A pesar de que esperaban que la actividad continuara en disminución, sucedió todo lo contrario. Esto resulta ser un importante peligro para la humanidad, ya que puede afectar a las naves espaciales, exponer a los astronautas y perjudicar el funcionamiento de sistemas terrestres, como los GPS, las comunicaciones radiales y las redes eléctricas.

Una muestra del aumento de actividad ocurrió en 2024, cuando una fuerte tormenta geomagnética causó la aparición de auroras boreales en México. Se estima que el próximo ciclo solar iniciará entre el 2029 y el 2032. Sin embargo, esto no está confirmado por completo, ya que las manchas solares impiden obtener una imagen completa del comportamiento del Sol.

